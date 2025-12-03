高市早苗戳破中國「大國自信」假象！　紐時：讓世界正視台灣

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗力挺台灣，再度牽動東亞局勢敏感神經。《紐約時報》於2日刊登華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）的文章，直言日本已重塑全球看待台灣的方式，而高市近來對台海情勢的強硬發言，更讓北京的「大國自信」表面遭到戳破。

辛格頓在評論〈日本改變了世界必須如何看待台灣〉中談到，高市上月針對中國可能對台動武表示，若台灣遭攻擊或封鎖，「將構成日本的存亡危機事態」。他認為這句話意義重大，因為「只是提出長期存在的共識」，也讓外界首次看到日本可能在協防台灣上釋出最直白的訊號。

文章指出，北京反應強烈，幾乎當作遭到挑戰般展開攻擊。中國官媒批評高市言行意味軍國主義復辟，中國駐大阪總領事薛劍甚至在網路上對她做出帶有「斬首」意味的恐嚇性發言。

辛格頓分析，過往中方屢次向日本發難，多半基於歷史傷痕；但這次怒火背後的核心憂慮更深層——北京意識到其長期目標「孤立台灣、迫其接受統一」可能正走向失敗。他直言，若中國國家主席習近平認為以壓力逼迫台灣的策略不奏效，「可能會比計畫更早升高施壓手段」。

文章提到，中國多年來以外交、經濟、軍演及資訊戰等方式持續對台施壓，其意圖是讓台灣相信抵抗徒勞，只能屈服以免爆發毀滅性衝突。但高市的談話等同打破這套心理戰邏輯，因為日本境內的美軍基地在台海衝突中將成為關鍵節點，也向北京示意若加大對台威逼，「很可能引來盟友集體回應」。

辛格頓強調，日本應持續維持明確立場，美國亦不能退縮；若任何一方讓步，北京便會誤判施壓有效。但若美日與盟邦展現一致態度，中國就會意識到再升高行動恐引發其無法掌控的局面。

文章最後指出，高市並非引發緊張升溫的源頭，而是中國多年脅迫造成的結果。她的言論只是不再迴避那個長期存在的事實——「台灣的未來與其他民主國家的安全已緊密相連」，北京若持續擴張行動，勢必拖累更多國家被迫卷入。