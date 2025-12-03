台積電內鬼洩密案延燒！　東京威力科創回應了

▲台灣檢方日前以違反營業秘密法及國安相關法規，正式起訴東京威力科創（TEL）。（圖／記者高兆麟攝）



記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）洩密案持續擴大，台灣檢方日前以違反營業秘密法及國安相關法規，正式起訴日本設備大廠東京威力科創（TEL），理由是公司未盡力防止員工涉嫌竊取資料。事件曝光後，東京威力稍早作出最新回應，強調「目前正全力確認台灣檢方公告的內容細節」。

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，對3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平提起公訴，並分別求處重刑，案件目前在法院審理中。高檢署認為，陳力銘轉任的東京威力科創也因「未盡預防義務」涉嫌違反《國家安全法》等罪，2日追加起訴，並對該公司求處罰金1億2千萬。

本案成為我國首件因《國家安全法》起訴法人的案例。

《彭博社》報導指出，東京威力科創先前對於員工涉案一事曾表示，內部已將相關員工開除，並持續配合台灣當局調查；公司也重申一貫立場，強調嚴禁員工涉入不當行為，並稱目前沒有跡象顯示敏感資料外洩給第三方。

針對台灣檢方的正式起訴，東京威力最新回應則指出，仍在確認相關事實，尚未提出其他補充說明。至於台積電方面，因公告發布時間在非上班時段，尚未進一步回應。

