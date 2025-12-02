陪伴半世紀！沖繩水族館海豚明星「Oki醬」病逝　告別舞台惹鼻酸

▲日本沖繩縣美麗海水族館海豚秀表演。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣美麗海水族館飼養的長壽海豚明星「Oki醬」，今（2）日在Oki醬劇場內不幸病逝，推測年齡為52歲。從1975年沖繩國際海洋博覽會起，Oki醬長達50年活躍於海豚秀第一線，為無數遊客和沖繩縣民帶來歡笑與感動，近期因高齡導致身體機能退化而病逝，令地方與遊客深感哀痛。

根據日媒《沖繩時報》，美麗海水族館透露，Oki醬（印太瓶鼻海豚）從今年夏季以來身體狀況不佳，經過持續治療與療養後，仍不幸離世。至於死因，館方初步認定為高齡所引發的身體機能衰退等相關疾病，將展開進一步詳細調查。Oki醬在日本國內鯨類飼養史上，也持續刷新最長壽紀錄。

沖繩縣知事玉城丹尼發表聲明哀悼，「對Oki醬長年的努力與奉獻表達由衷感謝，祈禱牠能長眠安詳」。他回顧，Oki醬以可愛的表情與充滿活力的跳躍，長期為縣民和觀光客們帶來無數笑容與感動，其為地方的貢獻深受肯定。

今年5月，沖繩縣曾授予Oki醬「縣觀光特別獎」，以表彰牠半世紀以來對振興沖繩觀光業的貢獻。水族館也指出，Oki醬不僅是海豚秀的明星，也是沖繩縣的觀光象徵之一，其50年的舞台表現留下不可磨滅的回憶。

沖繩美麗海水族館表示，將以Oki醬一生的足跡為榮，並計畫在館內舉行追悼活動，向這位陪伴半世紀的海洋明星致敬。