大陸 大陸焦點 特派現場

兒子守喪「壓鬼床」睡亡母床　10天後重病險丟命！陸醫揭真相

▲▼棺材、喪事、喪禮。（圖／CFP）

▲浙江部分山村流傳「壓鬼床」習俗，被視為是一種盡孝的表現。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江部分山村流傳「壓鬼床」風俗，即兒女必須輪流睡在過世長輩的床鋪，直到「五七」，好讓逝者回來看到孩子後，能安心上路。近日，一名陳姓男子遵照習俗睡在亡母床上，不料10天後頻頻腹瀉嘔吐，與母親生前最後症狀類似，讓他一度懷疑是什麼魔咒，直到就醫才揭開真相。

綜合陸媒報導，陳男86歲母親10天前狀況無礙，還能下到菜地勞作，但轉瞬便因頻繁腹瀉、全身乏力猝逝。陳男恪守習俗，睡在母親的床鋪上，10天後也出現全身不適、乏力，他本以為是張羅喪事太累，未放在心上，沒想到2天後竟頻繁腹瀉、嘔吐，即便服藥也未好轉。

陳男赴當地醫院求診，檢查顯示他體內肌酸激酶（CK）偏高，但醫師也無法斷言病由，建議他立刻轉院。後經浙大一院檢查發現，陳男血小板已跌至危險的 26×10⁹／L（正常值約100－300×10⁹／L），多項指標異常，因此迅速召集神經內科、感染科聯合會診，進行骨髓穿刺檢查，這才確診感染「新型布尼亞病毒」。

感染「新型布尼亞病毒」的患者會出現「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS），又稱「蜱蟲病」，多半由蜱蟲傳播，主要症狀有發燒、血小板減少、腸胃道症狀、白血球減少、多重器官障礙，初期死亡率為30％，有7-14天的潛伏期，對老年族群更具威脅。

醫師追問後得知，陳男母親生前長期在田間勞作，當時正值蜱蟲活躍季，很可能是被叮咬感染後猝逝，結果陳男之後又睡在母親床上，可能接觸了殘留的分泌物，才使得病毒得以透過破損皮膚或黏膜傳播，導致母子先後出現相同症狀，所幸就醫及時，才未讓病情進一步惡化。

 
中國大陸近期多省爆發因「蜱蟲」叮咬感染的「新型布尼亞病毒」，造成約80人感染、超過10人死亡，其中不少為採茶遭蟲咬的茶農。對此，有醫師提醒若在戶外遇到蜱蟲叮咬，千萬不能硬拔，否則很容易將其頭部留在皮膚內，分泌更多攜帶病原體的毒液，增加感染風險。

