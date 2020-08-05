蜱蟲叮咬別硬拔！　陸醫曝這招避「新布尼亞病毒」感染風險





▲蜱蟲是野外常見的吸血昆蟲，可能成為病毒的攜帶者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近期多省爆發因「蜱蟲」叮咬感染的「新型布尼亞病毒」，造成約80人感染、超過10人死亡，其中不少為採茶遭蟲咬的茶農。對此，有醫師提醒若在戶外遇到蜱蟲叮咬，千萬不能硬拔，否則很容易將其頭部留在皮膚內，分泌更多攜帶病原體的毒液，增加感染風險。

「新型布尼亞病毒」在中國大陸最早於2010年被中國疾病預防控制中心確認，當時從河南一位於2009年時發熱伴血小板減少患者的血清標本中，分離出該病毒，確定為布尼亞病毒科白蛉病毒屬的一個新成員，命名為「發熱伴血小板減少綜合徵病毒」 ，又稱「新型布尼亞病毒」。





▲可用尖頭鑷子小心夾出蜱蟲。（圖／視覺中國）

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳指出，「感染病毒後，患者會出現血小板迅速減少、白細胞減少，最終導致患者體內出血（腦出血）或多器官衰竭。」她還示警，除了蜱蟲叮咬傳播外，人傳人也是有可能的，曾發生過患者血液或粘膜接觸方式造成人與人之間的傳播的案例，因此救治患者時，醫護人員和患者家屬應該採取必要預防保護措施。

據了解，並非每個蜱蟲都帶毒，綜合陸媒報導，蜱蟲會在叮咬攜帶病原的動物後，也成為攜帶病毒者，再傳染給人，若叮咬兩周內出現發熱不退、體溫超過38℃、乏力肌肉或關節痠痛、頭痛、食慾減退或噁心嘔吐和腹瀉等，就應即時就診。

網易新聞報導，萬一被叮咬，需記住四不要，不要拍打、不要硬拔、不要捏爆、不要用火或其它東西刺激它；醫師表示，最好可透過尖頭鑷子，夾住蟲體與皮膚的連接處垂直拔出，切忌旋轉扭動，以免蜱蟲叮咬時頭部留在體內，增加感染風險，若是「手殘黨」，建議直接找醫生處理。

除此之外，為避免被蜱蟲叮咬，注意事項還包括遠離野草灌木、做好個人防護、檢查衣物、塗抹驅蟲劑、戶外活動後檢查頭皮、耳後、腋窩、腰部、大腿內側、腿窩等身體部位。

江蘇省人民醫院感染病科副主任醫師金柯表示，4月到10月蜱蟲最為活躍，好發於丘陵地帶，多生活在森林，灌木叢，開闊的牧場、草原、山地等環境中，因此在戶外生活、生產人員及旅遊者需要提高警惕。

值得注意的是，除新型布尼亞病毒外，蜱蟲還是多種細菌和病毒的傳染媒介，包括萊姆病、斑疹熱、Q熱、森林腦炎、出血熱、巴貝斯蟲病、泰勒蟲病、落基山斑疹熱等81種病毒性、31種細菌性和32種原蟲性疾病。

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