中國4省爆「新布尼亞病毒」80人感染　醫示警人傳人！





▲江蘇省人民醫院上半年陸續接診37位新型布尼亞病毒感染者。（圖／取自江蘇公共新聞頻道）

記者陳政錄／綜合報導

經歷新冠肺炎疫情後，中國大陸近期再爆主要因「蜱蟲」叮咬感染的「新型布尼亞病毒」，綜合陸媒報導，目前已有江蘇、安徽、浙江、山東四個省份傳出約80人感染，超過10人死亡，尤其江蘇同一間醫院近期已接診37例感染患者，有醫師對此警告，「不排除人傳人的可能」，因為過去也曾出現病毒透過患者間血液或黏膜接觸方式傳播案例。

據《南京晨報》報導，高熱、咳嗽、血小板減少是近期南京許多採茶農的典型症狀，其中王女士就是在採茶過程中疑似被「蜱蟲」叮咬，一開始以為是小感冒，但多日沒有緩解後到江蘇省人民醫院就診，才發現感染了「新型布尼亞病毒。」





▲該新型病毒由蜱蟲叮咬感染。（圖／達志影像／美聯社）



江蘇省人民醫院感染病科副主任醫師金柯表示，王女士今年65歲，一次採茶後開始發燒，一度達40度，入院之初心、肺、循環等多髒器功能衰竭，高度懷疑因蜱蟲叮咬患病，獲得血清檢測證實，經過一個多月的治療後於近期康復出院。

據了解，江蘇省人民醫院在今年上半年，已陸續接診如王女士等37位感染「新型布尼亞病毒」的患者，另安徽省也在4月之後，出現23個感染者，其中5人死亡，浙江省則是2人病逝；《青島市電視台》報導，就在不久前，青島市第六人民醫院也陸續接診了20起蜱蟲咬傷者，他們大部分病情較重，身體各項器官出現衰竭，其中4人死亡。

浙江大學附屬第一醫院感染科主任盛吉芳表示，蜱蟲叮咬是該病毒的主要傳播方式，但不排除人傳人的可能。「此前便出現病毒通過患者血液或黏膜接觸方式，造成人與人之間的傳播的案例。」

▲青島近期也有感染者。（圖／翻攝青島電視台）

「新型布尼亞病毒」在中國大陸最早於2010年，被中國疾病預防控制中心正式確認，當時是從河南一位於2009年時發熱伴血小板減少患者的血清標本中，分離出該病毒，確定為布尼亞病毒科白蛉病毒屬的一個新成員，命名為「發熱伴血小板減少綜合徵病毒」 ，又稱「新型布尼亞病毒」，而後雖一直到2019年，均偶有病例發生，但像今年上半年如此多案例，更有醫院陸續接診多名患者，實屬罕見。

金柯表示，4月到10月蜱蟲最為活躍，且好發於丘陵地帶，多生活在森林，灌木叢，開闊的牧場、草原、山地等環境中。在戶外生活、生產人員及旅遊者需要提高警惕。

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