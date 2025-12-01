港大火151人死！最新調查曝光　業者買助燃防護網「魚目混珠」躲查緝

▲香港大埔宏福苑五級火警最新罹難是151人，港特區政府公布初步調查就是「人禍」。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

香港大埔宏福苑五級火警釀成重大傷亡，特區政府今天12月1日下午召開記者會，公布最新搜救、安置與調查進度。官方確認，火災已造成151人罹難，屬香港近年最嚴重的樓宇火警事故。目前警方已拘捕13名涉案人士，初步調查涉案人士為了省錢，今年7月替換不合規防護網，之後又買少部分合規防護網「應付」檢查，最終成為草菅人命的關鍵。

今天1日香港特區政府政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、廉政專員胡英明和警務處刑事及保安處處長陳東就大埔宏福苑五級火警跟進工作的最新進展會見傳媒。

《澎湃新聞》引述香港媒體《點新聞》報導，胡英明表示，鑒於大埔宏福苑發生的火災涉及重大公共利益，廉政公署已於11月27日成立項目小組，目前已拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商以及搭棚承辦商。

廉政專員胡英明指出，鑒於事件涉及重大公眾利益，廉政公署已於11月27日成立專案小組，並先後拘捕12名涉案人士，包括工程顧問、承建商與棚架承辦商。據警方現場搜證顯示，從起火大樓抽驗到的「7個棚網樣本均未達到阻燃標準」，疑與火勢迅速蔓延高度相關。

▲香港大埔宏福苑大火，業者為了省錢買具燃防護網，「以假亂真」躲查緝。（圖／路透）

根據調查，今年7月多個颱風吹襲香港期間，宏福苑外牆棚架的原有防護網遭破壞。涉案人士其後向一間本地供應商大量採購防護網，以每卷54港元的價格購買「2300卷、合共7.5萬平方米」，但該批防護網 「不具阻燃功能」，仍安裝至8棟大樓受損位置，等同用不合規物料包覆整個屋苑。

今年10月底，中環曾發生一起與棚架防護網相關的火警。事件發生後，涉案人士擔心宏福苑棚架若被抽查將露出破綻，再次向同一供應商以每卷100港元購買115卷、約3700平方米的合規阻燃防護網。

胡英明表示，「他們隨即將這批合規格的防護網安裝在每棟樓宇棚架的底部，即最容易被檢查的位置，企圖以假亂真，使後續的檢測結果顯示合格。並特意安裝在棚架最容易被檢查的位置，企圖偽裝整體工程符合法規。」

目前，香港廉政公署與警方已成立聯合調查組，目前正聯同律政司全面審視掌握的證據，以研判是否具有充分理由提出刑事檢控。他重申，案件涉及公眾安全及工程監督制度的重大漏洞，調查將持續深入，不排除後續逮捕更多相關人士。

宏福苑大火引發社會廣泛震動，香港特區政府表示將全力追查責任、協助受災居民，並檢討全港棚架安全及驗證制度，避免悲劇重演。

