台南城西二期掩埋場火警迅速撲滅　環保局：空氣品質未受影響

▲台南消防局大規模出動機具火警灌救，迅速控制撲滅城西二期掩埋場火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市安南區城西二期掩埋場於11月30日晚上8時許發生火警，台南市消防局迅速出動25輛消防車與51名警消人員，搭配無人機和消防機器人迅速到場灌救，火勢約於當晚9時58分被控制，殘火於凌晨1時許徹底撲滅，所幸無人員受傷。



環保局指出，起火區域為生活垃圾暫置區，並未波及石棉廢棄物暫置於城西三期掩埋場。現場已開闢防火線，阻擋火勢擴散。當時風向偏東與東北方向，煙霧主要向海面擴散，未進入市區，空氣品質維持「普通」等級，未造成短時間飆升。隨著1日東北季風增強，預料空氣品質將持續穩定。



環保局代理局長許仁澤表示，近期氣候高溫乾燥，是70多年來最熱秋季，垃圾底層發酵產生沼氣且積熱，加上風勢助燃，致使自燃或悶燒機率增高。事故後立即啟動多項防範措施，包括分區覆土降溫、紅外線熱像儀監測、提高夜間巡查頻率及在場部署怪手、水車待命快速應變。為減少火災風險，後續將調整堆置高度及動線，擴大安全間隔區，配合城西更新焚化爐預計於2026年上半年完工，從源頭減少暫置垃圾量。



環保局也提醒民眾，垃圾中混入的易燃物如打火機、鋰電池、噴霧瓶等，在壓實、摩擦或高溫情況下易引發爆裂而釀成火警，呼籲大家務必落實垃圾分類，降低風險。