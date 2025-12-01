　
生活 生活焦點

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲桃園機場第三航廈北登機廊廳今試營運首日，開放3航班使用。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，其中率先完工的北登機廊廳今（1）日試營運，服務華航、星宇及長榮航空等國籍航空3個航班共968名旅客。桃園機場公司表示，明天北登機廊廳服務將增加至6個航班，預計年底前擇「黃道吉日」正式啟用。

桃園機場公司總經理范孝倫表示，試營運今天第一天順利完成3個航班接運，分別是華航、長榮和星宇航空，機場公司已與航空公司及地勤單位召開作業檢討會，收到包括廣播音量調整、櫃台廣播與中央廣播區隔、關門秒數調整更有效率等建議，這些意見皆屬設施與作業面的改善項目，後續將持續調整精進，讓正式啟用前達到最好狀態。

范孝倫指出，試營運期間將每日滾動檢討隔日航班安排，12月2日預計增加至6個航班，由3家航空各執飛兩班。

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳美學候機室，並提供按摩椅。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳候機室及空橋。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

至於北登機廊廳正式啟用時間，桃機公司表示，預計年底前，將視試營運狀況，並選定適合的「黃道吉日」。

第三航廈計畫源自行政院於民國100年核定桃園機場整體綱要計畫，建設計畫於104年首次核定。中間遭遇物價上漲、缺工困難，第三航廈工程歷經三次修正，最新一次修正已於今年奉核。

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲交通部次長林國顯(左2)、航政司長韓振華(右1)，以及桃機董事長楊偉甫(右2)、總經理范孝倫(左1)。（圖／記者周宸亘攝）

范孝倫指出，第二次修正於109年通過，110年初完成土建與機電標發包，分別約445億與1020億元。然而疫情期間萬物齊漲，原物料價格攀升，例如貴金屬和電纜大量使用的銅金屬上漲，使物價指數調整率達約20%，即每付10元給廠商要需額外增加2元調整款，人工費用也調漲，導致原先經費難以因應後續市場變動，因此辦理第三次修正，總經費調整至約1283億元。

桃園機場第三航廈預計2027年底完工啟用，桃園機場董事長楊偉甫表示，截至10月底，第三航廈整體工程進度達83%。缺工問題目前調度尚無重大影響，但將持續要求包商持續努力，提前做好人力配置。至於桃機第三航廈未來航空公司進駐規劃，范孝倫強調，優先考慮3家國籍航空進駐。

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼通往第三航廈北登機廊廳通道以及咖啡廳商店。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼第三航廈北登機廊廳。（圖／記者周宸亘攝）

交通部常務次長林國顯補充說明，桃園機場2019年旅運量曾達4869萬人次，較10年前2400萬成長一倍，年均成長率約7.5%，那段期間交通部和桃機研究要盡速推動第三航廈的啟用和規劃。

林國顯強調，現有第一、第二航廈容量合計約3700萬人次，第三航廈未來可容量4500萬人次；在空側，目前北側開放8個大型登機門，未來南側將再增8個，另有靠華航側有5個門位，加上遠端登機門6個，整體可支撐約2000萬人次空側旅客。待T3全面完工後，可以有4500萬人次，未來桃園機場整體容量可望提升至約8200萬人次。

至於航空公司貴賓室與免稅商店配置，機場公司表示，目前仍在規劃階段，尚未進入正式商業招標。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

