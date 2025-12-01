港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

▲香港新界大埔宏福苑11月26日下午發生五級火警，據香港消防處12月1日最新數據，截至今日16時火災死亡人數上升至151人，另有30餘人失聯。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

香港新界大埔宏福苑社區11月26日下午發生嚴重五級火警，迄今已造成151人死亡，成為香港近期最慘重的住宅火災事故。今（1）日警方表示，在一棟大樓內發現8具遺體，其中5具為新增，但部分遺體燒成灰燼；現場遺體分布於單位、走廊及樓梯，警方將製作相簿，方便家屬辨認。截至目前有104具遺體已確認身份，39具尚待辨認，還有30餘人失蹤。

綜合港媒報導，香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻指出，過去2天已完成宏仁、宏道、宏建、宏泰及宏盛5棟大樓的搜索工作；因為大火燒過後，宏昌閣與宏新閣的部分單位結構尚不安全，警方先進入安全區域進行搜索，預計3個星期內完成所有搜查及搜證工作。

警方強調，現場搜查的首要任務是找到遺體及可辨識的物品，確保每位死者有名字，家屬可行最後告別。而傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司在記者會上哽咽表示，宏昌閣發現8具遺體，其中5具為新增，但部分已燒成灰燼；宏新閣則未發現遺體。

據香港消防處12月1日最新數據，截至今日16時火災死亡人數上升至151人，另有30餘人失聯。警消接獲通報，失蹤工人方面，包括搭棚、地盤及裝修人員共4人，其中2人已確認死亡，一人住院，一人仍失聯。香港警方對前線救援人員及災難鑑識組（DVIU）表達高度感謝，並表示會全力與死者家屬共度艱難時刻。

然而，香港勞工處晚間透露，初步調查至今有3男2女工程承建商工人在火警中遇難，對此勞工處十分難過，也向罹難者家屬致以深切慰問，另外祈禱受傷的工人早日康復。目前勞工處已連同其他部門，進行聯合調查。

此次火災造成的慘劇，不僅引發香港社會廣泛關注，也提醒各地民眾重視住宅消防安全及建築結構安全。警方呼籲，家屬保持聯繫，並耐心等待辨識結果，同時感謝社會各界對搜救工作的理解與支持。

延伸閱讀

▸ 外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉

▸ 醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

▸ 原始連結