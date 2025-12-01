　
殘殺前女友！韓男「載屍趴趴走」照常上班見客戶　恐怖情殺內幕曝

記者陳宛貞／編譯

南韓忠清北道清洲市一名50多歲女性遭前男友刺殺身亡，失聯44天後遺體才被尋獲。韓媒揭露案情指出，54歲金姓嫌犯殘忍殺害前女友後，竟將屍體放置車內繼續正常上班，甚至開車到處拜訪客戶談生意。

根據《韓聯社》，忠北警察廳透露，金男10月14日找上前女友家堵人，等待前女友下班返家後，搭上她的SUV前往鎮川郡某停車場。兩人在車上發生激烈口角，金男因懷疑對方移情別戀而情緒失控，持凶器猛刺對方十多刀致死，隨後載著屍體在清州、鎮川一帶四處遊蕩整晚，凶器則已丟棄，至今仍未尋獲。

犯案隔天清晨，金男返家換衣服後開著載有屍體的車輛，前往自己經營的廢水處理公司上班，一整天照常拜訪客戶處理業務，表現得若無其事。直到傍晚下班後，他才將屍體裝入麻袋，運至陰城郡某廠商的廢水處理槽內藏屍。

為掩蓋罪行，金男還將留下犯罪痕跡的SUV輾轉停放兩名客戶所在地，以防水布蓋起並向客戶謊稱，「因為小孩常常開車闖禍，車子被我沒收了，麻煩代為保管。」當警方將調查範圍逐漸縮小至他的客戶時，他才於上月24日將車輛丟棄於忠州湖，隨即遭到緊急逮捕。

警方指出，金男起初堅決否認殺人，直到檢方提出鑑識結果等多項證據後才招供。由於犯行手法極其殘忍，警方已對其進行心理檢測，並考慮公開其個資。警方計畫掌握具體犯罪經過後，盡快將案件移送檢方偵辦。

更多新聞
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光
港大火151人死！初步調查曝光　業者省錢防護網「魚目混珠」躲
神秘板橋人4.6億現金　掃走潭子千坪地

南韓忠清南道洪城郡一名18歲、就讀高中二年級的李姓少女，因在冰淇淋無人商店多次偷竊總額約5000韓元（近新台幣107元）的商品，遭店家氣憤公開未打馬賽克的監視器畫面，且在社區學生間瘋傳。

