　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓去年12月3日因時任總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，引發國內外震撼，使過去被視為民主典範的南韓在國際社會一度陷入信任危機。如今滿一周年之際，現任南韓總統李在明預計12月3日發表特別談話，回顧戒嚴事態並向國民致意，同時罕見以外媒記者為對象舉行記者會，宣示「K-民主主義」在一年內重新站穩腳步。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室弘報溝通首席秘書官（發言人）李圭淵今（30）日在簡報會議表示，12月3日對南韓而言具有重要象徵和轉折，因為許多公民和媒體人曾在這一天挺身捍衛國民主權。他透露，李在明的特別談話將聚焦「光之革命一周年」，強調人民在極端混亂中以和平方式，透過燭光與喊聲翻轉局勢的重要性。

李圭淵表示，李在明希望以沉著但具象徵性的形式紀念這段歷史。

同日，李在明也將舉行一場以「重新站起的民主主義，那一年」為主題的外媒記者會，預計邀請80名來自全球各國的外媒記者出席，並透過直播向全球播送，記者會將長達一小時。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍去年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

南韓總統辦公室強調，這場外媒記者會的核心是向國際社會宣告「K-民主主義」再度復活，同時傳達國內團結訊息。報導指出，由於南韓總統極少專門召開只限定開放外媒出席的記者會，此舉被解讀為政府意圖主動向全球說明戒嚴風波後一年的改革與成果。

南韓過去長期被視為亞洲成熟民主國家，尹錫悅政府宣布戒嚴的消息曾在全球引發高度關注。南韓總統辦公室相關人士指出，李在明選擇在戒嚴一周年當天向國際發聲，正是基於「向全球釋出明確訊號」的考量。

此外，李在明還將於該日邀請五大憲政機關首長共進午宴，包括國會議長禹元植、大法院院長曹熙大、憲法裁判所（憲法法庭）所長金尚煥、國務總理金民錫，以及中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽。

據悉，尹錫悅去年12月3日發布緊急戒嚴，今年4月4日遭憲法裁判所通過罷免而正式失去總統職務。6月4日，李在明代表共同民主黨參選總統，勝選後立即宣誓就職。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

2個月狂撈2420萬被盯上！衣服藏攝影機　夫妻雪梨詐賭被抓

神秘中國男闖邊境「誤踩地雷」重傷！　遭爆：泰柬皆無入境紀錄

才剛逮201男同志！大馬警再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝

南韓電商酷澎「3370萬筆」個資外洩　CEO低頭道歉

奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

京都知名花街大火！串燒店「火勢猛烈燃燒」　觀光客擠巷弄驚逃

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

2個月狂撈2420萬被盯上！衣服藏攝影機　夫妻雪梨詐賭被抓

神秘中國男闖邊境「誤踩地雷」重傷！　遭爆：泰柬皆無入境紀錄

才剛逮201男同志！大馬警再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝

南韓電商酷澎「3370萬筆」個資外洩　CEO低頭道歉

奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

京都知名花街大火！串燒店「火勢猛烈燃燒」　觀光客擠巷弄驚逃

擁600萬退休金！6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

國際熱門新聞

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

多國洪患！斯里蘭卡緊急狀態　泰太平間塞爆

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

快訊／加州大規模槍擊4死10傷

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

CNN：AI推升台灣經濟　台灣人卻無感

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

更多熱門

相關新聞

韓電商酷澎3370萬筆個資外洩　CEO致歉

韓電商酷澎3370萬筆個資外洩　CEO致歉

南韓電商=「酷澎」（Coupang）至少3370萬筆用戶個資在未經授權下遭到外流，堪稱南韓電商史上最大資安事故。對此，酷澎CEO朴大俊今（30）日下午出席政府緊急對策會議前，主動向媒體深深鞠躬致歉

京都知名花街晚間大火　觀光客擠巷弄驚逃

京都知名花街晚間大火　觀光客擠巷弄驚逃

3中國人「組團赴日竊盜」被逮！狂偷56民宅

3中國人「組團赴日竊盜」被逮！狂偷56民宅

北韓網路駭客攻擊「高度鎖定」南韓

北韓網路駭客攻擊「高度鎖定」南韓

20多歲逆子砍死高齡老母　他「赤腳逛大街」

20多歲逆子砍死高齡老母　他「赤腳逛大街」

關鍵字：

日韓要聞南韓緊急戒嚴戒嚴尹錫悅李在明

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面