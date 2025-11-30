南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓去年12月3日因時任總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，引發國內外震撼，使過去被視為民主典範的南韓在國際社會一度陷入信任危機。如今滿一周年之際，現任南韓總統李在明預計12月3日發表特別談話，回顧戒嚴事態並向國民致意，同時罕見以外媒記者為對象舉行記者會，宣示「K-民主主義」在一年內重新站穩腳步。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室弘報溝通首席秘書官（發言人）李圭淵今（30）日在簡報會議表示，12月3日對南韓而言具有重要象徵和轉折，因為許多公民和媒體人曾在這一天挺身捍衛國民主權。他透露，李在明的特別談話將聚焦「光之革命一周年」，強調人民在極端混亂中以和平方式，透過燭光與喊聲翻轉局勢的重要性。

李圭淵表示，李在明希望以沉著但具象徵性的形式紀念這段歷史。

同日，李在明也將舉行一場以「重新站起的民主主義，那一年」為主題的外媒記者會，預計邀請80名來自全球各國的外媒記者出席，並透過直播向全球播送，記者會將長達一小時。

▲▼南韓戒嚴軍去年12月3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

南韓總統辦公室強調，這場外媒記者會的核心是向國際社會宣告「K-民主主義」再度復活，同時傳達國內團結訊息。報導指出，由於南韓總統極少專門召開只限定開放外媒出席的記者會，此舉被解讀為政府意圖主動向全球說明戒嚴風波後一年的改革與成果。

南韓過去長期被視為亞洲成熟民主國家，尹錫悅政府宣布戒嚴的消息曾在全球引發高度關注。南韓總統辦公室相關人士指出，李在明選擇在戒嚴一周年當天向國際發聲，正是基於「向全球釋出明確訊號」的考量。

此外，李在明還將於該日邀請五大憲政機關首長共進午宴，包括國會議長禹元植、大法院院長曹熙大、憲法裁判所（憲法法庭）所長金尚煥、國務總理金民錫，以及中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽。

據悉，尹錫悅去年12月3日發布緊急戒嚴，今年4月4日遭憲法裁判所通過罷免而正式失去總統職務。6月4日，李在明代表共同民主黨參選總統，勝選後立即宣誓就職。