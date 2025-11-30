南韓電商酷澎「3370萬筆」個資外洩　CEO低頭道歉

▲南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

南韓電商龍頭「酷澎」（Coupang）驚傳至少3370萬筆用戶個資在未經授權下遭到外流，規模堪稱南韓電商史上最大資安事故。對此，酷澎CEO朴大俊今（30）日下午出席政府緊急對策會議前，主動向媒體深深鞠躬致歉，強調公司已自主通報並全面配合警方調查，盼能儘快釐清原因、降低後續衝擊。

根據《韓聯社》報導，酷澎證實，從今年6月24日起陸續發生異常存取紀錄，研判高達3370筆帳號個資遭到外洩，內容包括用戶姓名、電話、電子郵件、住址與部分訂單資訊。值得注意的是，酷澎才在本月20日宣布受害者僅4500人，豈料僅9天後便將規模上修至原估算的7500倍，引發外界質疑資訊掌握不透明。

朴大俊（音譯）受訪時表示，「這次事件造成客戶與國民極大不安，我向所有受害者致上真摯歉意。」他強調，酷澎在察覺異常後已第一時間向主管機關通報，並針對受影響帳戶逐一發出通知；至於外界質疑公司竟長達5個月未察覺資安問題，他僅回應，相關內容涉及複雜技術層面，且警方已介入調查，因此不便在此階段對外詳細說明。

近期也有部分媒體揣測，疑似有「中國籍前員工涉入資料外洩」。對此，朴大俊表示，該議題屬於調查範圍，目前公司正積極配合警方與政府部門，「由於可能影響調查，因此無法就相關細節發表意見。」

至於民眾關注的賠償問題，朴大俊指出，必須先釐清受害者範圍與外洩資料內容，並在確定事實後才能提出合理補償方案。他強調，目前最優先的工作是防止類似事件再度發生，公司已將內部調查結果完整提供給主管機關，並在政府協助下持續改善資安機制。

稍早，酷澎也以朴大俊為名義發布官方道歉聲明，指出公司對此次事故深感遺憾，並向全體國民致歉。聲明表示，外洩的用戶個資僅限於姓名、電子郵件、電話、地址與特定訂單內容，並未包含信用卡與付款資訊。

另外，酷澎更強調，公司已採取措施阻斷未經授權的存取，並持續與科學技術資訊通信部、個人資訊保護委員會、韓國網路振興院以及警方合作，全力防堵更多損害。

