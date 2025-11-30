女學生在無人商店行竊！老闆氣炸「瘋傳監視器畫面」　她羞愧輕生

▲一名18歲少女在無人商店竊取商品，遭監視器拍下。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓忠清南道洪城郡一名18歲、就讀高中二年級的李姓少女，因在冰淇淋無人商店多次偷竊總額約5000韓元（近新台幣107元）的商品，遭店家氣憤公開未打馬賽克的監視器畫面，且在社區學生間瘋傳。她承受巨大羞辱與精神壓力，擔憂「抬不起頭來」，最終在房間內輕生，家屬則針對業者行為向警方提告。

根據《韓國NGO新聞》，李姓少女9月23日被家人發現陳屍房內。李女父親表示，女兒因未經同意被外流的監視器畫面，成為當地居民嘲笑與貼標籤的對象，短時間內承受難以負荷的羞辱與絕望，最終走上不歸路。他痛批，「想到孩子生前感受到的恐懼與絕望，我至今仍難以呼吸。」

事件起於少女生前曾向友人坦承，因手頭拮据，數度在學校附近的冰淇淋無人商店拿走商品、且離開時沒有誠實付款，金額約5000韓元。然而，店家將其行為透過監視器拍下後，不僅自行截圖，還將畫面轉交一名熟識的讀書房（自習室）業者。

▲南韓忠清南道洪城郡18歲李姓少女在無人商品偷竊，最後輕生身亡。（圖／翻攝自韓國NGO新聞）

該讀書房業者再把照片傳給學生們，要求「找出是哪一個學生偷的」，導致少女的臉部影像在毫無馬賽克保護的情況下，在洪城郡當地瘋傳。

監視器畫面很快就在洪城郡的學生之間散布，甚至傳到了少女的哥哥手中。哥哥9月22日向母親告知實情，母親當天立即致電店家，說明隔天會面討論解決方式。豈料，少女深感害怕與羞辱，當晚反覆陷入恐慌，最終選擇在房間內輕生。

從少女生前的聊天紀錄來看，她向朋友哀求般地說，「怎麼辦…心臟一直顫抖。他們說要賠好幾倍」、「大家會在背後議論，我該怎麼承受這些流言」、「以後在洪城沒辦法抬起頭了」、「再也沒辦法去學校了」等極端念頭，友人們雖極力勸阻，卻無法阻止悲劇發生。

少女死亡後，家屬委任律師向警方控告無人商店業者違反《個人資訊保護法》與《資訊通信網法》，並控告讀書房業者違反《資訊通信網法》。律師指出，少女在生命最後的數小時內與兩名閨蜜大量對話，清楚表現出恐懼、羞恥與無助，外流的監視器影像讓她以為自己將永遠背負「竊賊」標籤。

少女父親悲痛表示，自己每天都在瀏覽女兒手機裡的最後訊息，無法想像孩子在生前承受了多大的壓力。他哽咽說，「想到她淪為笑柄、被羞辱的心情，我每天都是在淚水中度過。」

南韓網友留言，「所以一開始為何要偷竊，而且還不只一次」、「明知道店家有裝設監視器，還硬要做這種事」、「雖然對輕生死亡感到遺憾，但她的心態真的很可笑」、「希望能回歸事件本質，犯罪的人應該要檢討到底哪裡有問題」、「雖然竊盜是犯罪，但業者私自公開竊賊臉部照片，這也是犯罪吧？就連殺人放火的罪犯，很多都不見得會被公開照片。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388