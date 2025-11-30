奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

▲美妝網紅被前男友勒斃棄屍。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮皮珀（Stefanie Pieper）突然失蹤，未依約出現在拍攝現場，友人驚覺不對勁報警。如今她被發現陳屍在斯洛維尼亞一處偏遠森林，前男友承認把她勒斃棄屍。

每日郵報引述奧地利媒體《皇冠報》報導指出，史蒂芬妮皮珀23日外出參加活動，這是她最後一次出現在眾人面前，因為她24日並未按時現身拍攝現場。出於擔心，當時與她合作的攝影師前往她的住處確認情況，意外遇見她分分合合的前男友彼得（Peter M.）。

當時彼得讓他進入屋內，但攝影師感覺情況有異，決定報警。警方獲報後展開行動，在附近灌木叢找到史蒂芬妮皮珀的手機，發現她的手機處於關機狀態，寵物犬獨自待在家中，更有鄰居宣稱，史蒂芬妮皮珀失蹤當天上午，住處曾傳出巨大噪音。

不只如此，調查人員還發現，史蒂芬妮皮珀曾透過WhatsApp向友人發送訊息提及「樓梯間有個怪人」，還看見黑影。而這則訊息也是她生前留下的最後訊息。

彼得後來在斯洛維尼亞被當地警方拘捕，在落網之前，他在賭場停車場縱火焚燒自己的車。經查，彼得曾多次穿越奧地利與斯洛維尼亞邊界。彼得坦承，他就是動手勒斃史蒂芬妮皮珀的人，並引導相關人員前往棄屍地點。

針對此案，奧地利有提出引渡請求，彼得目前已返抵奧地利，隨著調查範圍擴大，他的兄弟、父親也被抓。