　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲美妝網紅被前男友勒斃棄屍。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

奧地利31歲美妝網紅史蒂芬妮皮珀（Stefanie Pieper）突然失蹤，未依約出現在拍攝現場，友人驚覺不對勁報警。如今她被發現陳屍在斯洛維尼亞一處偏遠森林，前男友承認把她勒斃棄屍。

每日郵報引述奧地利媒體《皇冠報》報導指出，史蒂芬妮皮珀23日外出參加活動，這是她最後一次出現在眾人面前，因為她24日並未按時現身拍攝現場。出於擔心，當時與她合作的攝影師前往她的住處確認情況，意外遇見她分分合合的前男友彼得（Peter M.）。

當時彼得讓他進入屋內，但攝影師感覺情況有異，決定報警。警方獲報後展開行動，在附近灌木叢找到史蒂芬妮皮珀的手機，發現她的手機處於關機狀態，寵物犬獨自待在家中，更有鄰居宣稱，史蒂芬妮皮珀失蹤當天上午，住處曾傳出巨大噪音。

不只如此，調查人員還發現，史蒂芬妮皮珀曾透過WhatsApp向友人發送訊息提及「樓梯間有個怪人」，還看見黑影。而這則訊息也是她生前留下的最後訊息。

彼得後來在斯洛維尼亞被當地警方拘捕，在落網之前，他在賭場停車場縱火焚燒自己的車。經查，彼得曾多次穿越奧地利與斯洛維尼亞邊界。彼得坦承，他就是動手勒斃史蒂芬妮皮珀的人，並引導相關人員前往棄屍地點。

針對此案，奧地利有提出引渡請求，彼得目前已返抵奧地利，隨著調查範圍擴大，他的兄弟、父親也被抓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：這是謀殺
快訊／宏福苑大火增至146死　火場內煉獄景象曝光
快訊／西濱重大車禍！衝緩撞車22歲駕駛命危
結婚兩年「沒有登記」　高媛熙宣布離婚
李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

2個月狂撈2420萬被盯上！衣服藏攝影機　夫妻雪梨詐賭被抓

神秘中國男闖邊境「誤踩地雷」重傷！　遭爆：泰柬皆無入境紀錄

才剛逮201男同志！大馬警再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝

南韓電商酷澎「3370萬筆」個資外洩　CEO低頭道歉

奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

京都知名花街大火！串燒店「火勢猛烈燃燒」　觀光客擠巷弄驚逃

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

南韓「尹錫悅戒嚴」迎一周年紀念　李在明將召開外媒記者會

2個月狂撈2420萬被盯上！衣服藏攝影機　夫妻雪梨詐賭被抓

神秘中國男闖邊境「誤踩地雷」重傷！　遭爆：泰柬皆無入境紀錄

才剛逮201男同志！大馬警再破「地下淫窟」　一片肉色畫面曝

南韓電商酷澎「3370萬筆」個資外洩　CEO低頭道歉

奧地利31歲美妝網紅遇害！遭勒斃棄屍鄰國　前男友落網

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

京都知名花街大火！串燒店「火勢猛烈燃燒」　觀光客擠巷弄驚逃

拚初選！賴瑞隆假日走基層　邱議瑩鳳山造勢喊：我是最強母雞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋　價碼曝

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

拿莫・伊漾盼扭轉唱跳形象　感謝志工力挺光復重建很感動

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光

是違建！車庫改造「戰地風」蝦皮店到店要拆了　營業不到1年

女兒胎死腹中！　大馬夫妻「抱女嬰遺體」涉水3公里返家安葬

【阿金の特別待遇】機車行店狗見漂亮姐姐熱情拉她進店：快進來坐！

國際熱門新聞

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

多國洪患！斯里蘭卡緊急狀態　泰太平間塞爆

她一夜激戰2男懷雙胞胎　孩子竟不同爸

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

快訊／加州大規模槍擊4死10傷

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

韓國人直呼「好羨慕日本！」首爾爆反中示威

CNN：AI推升台灣經濟　台灣人卻無感

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

川普「封閉領空」集結美軍　委內瑞拉痛批：非法侵略

東南亞遭遇洪水與山崩　印泰馬三國400死

更多熱門

相關新聞

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

網紅艾瑞絲原是YouTuber團體「反骨男孩」的成員之一，離開團體後依然活躍於網路社群，常在Threads上留言，與網友們互動。不過，近日就有網友認為，艾瑞絲的部分留言內容不太妥當，直呼「無關性別，開黃腔就是不對」、「任何性別的人都不該性騷擾」。

YTR查理生了！　甜曬寶寶小手照報喜

YTR查理生了！　甜曬寶寶小手照報喜

26歲網紅扮雄女「改造壞女孩」惹議！真實身分曝

26歲網紅扮雄女「改造壞女孩」惹議！真實身分曝

亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　釣出一票孕媽咪共鳴

亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　釣出一票孕媽咪共鳴

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

關鍵字：

網紅前男友奧地利斯洛維尼亞

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

命理師曝「財神真相」：缺德的人拜拜也沒用

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面