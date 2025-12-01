男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚：他死了「我還是他的人」

▲ 薩克沙姆遭安查爾的家人殺害。（圖／翻攝自punjabkesari.in）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度馬哈拉施特拉邦楠代德發生一起「榮譽處決」事件，21歲女子安查爾（Aanchal Mamidwar）因跨種姓戀情被家人反對，父親和兄弟竟聯手殺害她25歲男友薩克沙姆（Saksham Tate）。悲痛欲絕的安查爾趕到現場，在遺體上塗抹薑黄粉和硃砂，和他舉行象徵性婚禮，「就算他死了，我還是他的人。」

綜合News18等當地媒體，薩克沙姆與安查爾交往3年，兩人因階級差異遭女方家人強烈反對。11月27日晚間，薩克沙姆與友人在一起時，安查爾的兄弟希梅什（Himesh）等人突然出現並與他發生衝突，希梅什開槍射中薩克沙姆肋骨，隨後用一塊磚瓦砸向他的頭部，當場將他殺死。

安查爾受訪時哽咽說道，「我和薩克沙姆相愛3年了，但我父親因為種姓差異反對我們的關係。家人經常威脅要殺了薩克沙姆，現在我父親和兄弟希梅什、薩希爾（Sahil）真的動手了。」她誓言為男友討回公道，「我要求嫌犯被處以絞刑」，未來也打算住在薩克沙姆家。

警方已依謀殺、非法集會、暴動等多項罪名逮捕安查爾父親加賈南（Gajanan）及希梅什、薩希爾等6名嫌犯，皆被法院裁定羈押3天。