社會 社會焦點 保障人權

獸父性侵幼女7年　兒童樂園摩天輪也逞慾！二審改判14年

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台北一名獸父性侵女兒7年遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

北市1名狼父從女兒6歲起，長達7年對她多次猥褻、性侵，要女兒為他手淫，甚至在女兒小學3年級時對她說「爸爸會慢慢進去」隔著衣物侵犯，也不理會女兒自殘反抗，強迫查看下體並拍照，連享天倫樂的兒童樂園摩天輪車廂，也成為狼父猥褻逞慾的場所。狼父到案遭羈押仍不認罪，堅稱遭女兒誣賴，台北地院不採信狼父辯解，依加重強制性交等11罪合併判刑20年。二審部分撤銷改判，應執行14年。

本案狼父易怒，會家暴印尼籍妻子，祖母證稱兒子半夜打老婆，「很大聲，連我這個聾子（意指重聽）都聽到」，也覺得孫子、孫女都長大了，洗澡還要兒子幫忙洗很奇怪。少女讀幼稚園時幫媽媽拍照傷勢，自己也被打過，很畏懼爸爸動粗，加上她從小被侵犯，甚至混淆認為接受父親侵犯，是回報父親的方式，直到2024年3月，就讀國中的少女哭著向同學訴苦「很害怕、很噁心」，才揭露長期遭爸爸性侵還拍照等內情。

同學鼓勵她向師長求助，導師和輔導老師共同傾聽，被少女描述的遭遇驚呆，少女說到不堪處更暴哭，不理解「為何電視劇不可思議的情節，會發生在我身上」，又掙扎說出來會不會害到爸爸，師長心疼少女委屈，協助通報與提告。

從事保全工作的狼父到案被羈押至今，辯稱女兒私處生病、大腿內側有蜂窩性組織炎，他拍照提醒妻子帶女兒就醫，事後忘了刪除照片，他從沒性侵女兒，是女兒擔心父母離婚、會被媽媽帶回印尼，又見他帶女友回家，才栽贓他性侵，不然女兒「為何不早點報案」，律師則說父親很寵愛少女，且少女從小三起出現幻聽幻覺，證述不可信。

法官指出，少女一切食衣住行育樂，仰賴父母扶養，狼父以拒繳手機費用為籌碼，足以使少女恐懼無法續用手機而陷入不安，又怕挨揍，儘管狼父沒使用暴力手段，少女也無言語或肢體表達反抗爸爸的惡行，仍不能解釋成合意性交。

法官認定，父親戕害女兒身心發展與人倫關係，持續時間甚久，到案始終不認罪，甚至推稱女兒栽贓，犯後態度不佳、應予嚴懲，依加重強制猥褻、加重強制性交、加重強制性交未遂罪等共11罪，各判刑2年到9年，合併應執行20年徒刑，並沒收拍攝女兒私處的手機與照片。

父親再上訴，辯稱對女兒的觸摸，都是基於父親對小孩的愛護，沒有基於他的私心，更不可能性侵，認為女兒「腦袋有點錯亂」。

台灣高等法院審理，法官檢視相關證據後，將原審11罪中的1個加重強制性交未遂、2個加重強制性交罪，撤銷改判為加重強制猥褻罪，應執行14年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

關鍵字：

性侵案狼父司法判決兒童保護家庭暴力

