　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上海轉機煎熬18小時！出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲一名印度女子指控中方拒絕承認其護照有效性，使她被滯留機場。（示意圖／CFP）

文／中央社

一名出生在印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，指控中國拒絕承認其印度護照有效性，使她不得不滯留上海18小時。印度外交部25日晚間對外表示，中方理由荒謬至極。

中國2023年將阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）納入其領土範圍，並稱其為藏南地區。 一名居住在英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）21日在中國上海浦東機場轉機，欲前往日本，但中國移民官員稱通多克出生在阿魯納查邦，當地是「中國的一部分」，因此她的印度護照是無效的。

通多克歷經18個小時的煎熬，才在朋友與印度駐上海總領事館聯繫後，於深夜在印度官員護送下離開上海。

新德里電視台（NDTV）報導，這起事件引起印度民眾和外交圈的高度關注。 印度外交部25日晚間表示，事發當天，印度政府已經與中國進行強力交涉。

印度駐上海總領事館也在當地處理此事，並全力提供這名遭滯留旅客協助。 印度強調，這名旅客被迫滯留在當地的理由，可說是荒謬至極。因為毫無爭議的，阿魯納查邦就是印度的領土，其居民完全有權持有印度護照，並使用印度護照旅行。 印度強調，中國當局的行為，違反了國際法中關於民用航空的相關規定。

在雙方努力恢復正常秩序之際，中國這類的行為，為整個進展增添不必要的阻礙。 印度政府今年5月指出，中國改變印度領土名稱，不會改變當地「過去、現在、未來」始終是印度不可分割的一部分，這是「不容置疑」的事實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女客「內用喝飲料」消化道灼傷！　麥當勞：檢視設備操作正常
快訊／台中社區大樓男子墜落　壓扁花圃無生命跡象
沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲
快訊／狂砍二房東297刀「整臉破碎」亡　房客遭判19年
快訊／湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人
「世界最強」女大力士是男的！　主辦宣布：剝奪冠軍資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2童淪箱屍！韓裔母「狠殺年幼兒女」逃回國　被判無期徒刑

上海轉機煎熬18小時！出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

「世界最強」女大力士是男的！　主辦方宣布：剝奪冠軍資格

甲板賞美景「驚見行李全漂走」　泰渡輪乘客傻眼：家當全丟了

日本旅遊注意！東京擬課「3％住宿稅」無上限　住越貴繳越多

警到場目睹女大生被「3比特犬撕咬」亡　母慟：狗狗原本很喜歡她

遊韓注意！　工會預告：首爾地鐵1至8號線12/12起大罷工

泰洪災斷水斷糧4天！　傳女遊客受困飯店等不到救援亡

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

2童淪箱屍！韓裔母「狠殺年幼兒女」逃回國　被判無期徒刑

上海轉機煎熬18小時！出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場

義大利國會批准「殺害女性」納入刑法　最重可判終身

「世界最強」女大力士是男的！　主辦方宣布：剝奪冠軍資格

甲板賞美景「驚見行李全漂走」　泰渡輪乘客傻眼：家當全丟了

日本旅遊注意！東京擬課「3％住宿稅」無上限　住越貴繳越多

警到場目睹女大生被「3比特犬撕咬」亡　母慟：狗狗原本很喜歡她

遊韓注意！　工會預告：首爾地鐵1至8號線12/12起大罷工

泰洪災斷水斷糧4天！　傳女遊客受困飯店等不到救援亡

他「性侵2女」公開處決！伊朗連續執行死刑　2周前才吊死謀殺犯

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

大陸宣布重映台片《賽德克巴萊》！13年前刪減130分鐘…首放完整版

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

製鞋旺季來億、鈺齊營運看俏　疑慮消弭成衣訂單回溫

十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

國際熱門新聞

烏克蘭已同意和平協議　剩小細節要敲定

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

輝達恭喜Google要賣晶片：但我領先業界一個世代

烏干達DNA檢測98%非親生　官員嘆：別驗了

她搭渡輪眼睜睜看「行李全漂走」

「世界最強」女大力士是男的　剝奪冠軍資格

關西機場驚傳墜樓　中國男從4樓摔落亡

美股大漲664點！輝達下挫逾2％　台積電ADR平盤

南韓爆發非洲豬瘟「最高危機」警報

馬克宏：一簽和平協議「法英土部隊」將進駐烏克蘭

澤倫斯基願停戰　促與川普簽署駐軍備忘錄

「肉償抵餐」台女網美簽證過期　恐遭驅逐

泰國「300年一遇」暴雨大淹水19死

更多熱門

相關新聞

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

　總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆新台幣國防特別預算，作家汪浩大讚，賴總統這次清楚畫了紅線，這是台灣第一次把「民主防衛」明確制度化。對此，媒體人周玉蔻認為，總統目標非常正確，但是總體政府系統性溝通說明、深入民間論述，根本殘兵敗將狀，閣揆不得人心，沒有民意底氣支撐，缺乏擁有說服力的政府代言人，如何擴及異溫層，為總統加油之際，也應該提出相關檢討，同溫層歡呼真的不是辦法。

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

拋1.25兆軍購受美國壓力？　賴清德：壓力是來自中國的併吞

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

婚禮氣球爆炸　新人「頭頂冒大火球」被燒

婚禮氣球爆炸　新人「頭頂冒大火球」被燒

關鍵字：

印度中國阿魯納查邦上海

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面