「手機殼界的愛馬仕」年銷36億　40%復購率、明星甘願免費代言

▲ CASETiFY 手機殼一年賣上百億台幣 。（圖／翻攝 CASETiFY微博）

記者任以芳／綜合報導

號稱手機殼的價格的天花板，香港品牌CASETiFY一個平均賣500元人民幣上下（2千多台幣），香港手機配件品牌CASETiFY憑藉創新設計、聯名策略和黑科技防摔技術，從2011年起逐步將手機殼從實用配件升級為全球年銷1500萬件，狂賣36億（單位：人民幣，同下），吸引全球年輕人搶著買單，成為手機殼行業的「愛馬仕神話」。

綜合大陸媒體報導，香港手機品牌CASETiFY賣瘋了，以500元手機殼創造年銷36億人民幣（換算台幣百億）的驚人成績，將簡單配件升級為中產社交貨幣與身份符號。 即使手機殼價格是普通產品的10倍，卻被稱作「年輕人買得起的奢侈品」，連梅西、BLACKPINK都自發帶貨。

2011年，隨著iPhone 4S全球首發，香港設計師吳培燊因市面上手機殼不滿意，自行創業開發APP「Casetagram」，用戶將Instagram照片印製在手機殼上。當時定價60美元，高出市場常規數倍，但上線24小時就吸引2.5萬人下載，一個月內用戶突破100萬，掀起定制手機殼潮流。

CASETiFY敏銳捕捉「口紅效應」，在經濟下行期間將「輕奢」概念植入年輕人心智：換不起新手機，但願意花約500元買手機殼。2024年統計顯示，近40%的用戶會重複購買，Z世代消費者甚至坦言，「如果別人不知道它貴，我是不會買的。」

2024年，CASETiFY在大陸市場共推出80多次聯名，包括BLACKPINK、迪士尼、寶可夢、七龍珠等。BLACKPINK成員Jennie一張自拍就能引發官網崩潰，黃牛價翻三倍。七龍珠40周年限量款在大阪排隊一夜售罄，二手價翻倍。小眾藝術家亦可透過平台投稿，經用戶投票量產，安迪·沃霍爾聯名款銷量達1.2萬件，設計師分成破百萬。

面對「智商稅」質疑，CASETiFY以黑科技應對：防摔測試可承受3米高空跌落，防黃變塗層半年內泛黃免費更換，並實施環保回收計劃，每售出一件產品捐1美元種樹，已累計種植40萬棵。回收舊殼再造新品，消費者還可換取85折優惠。

品牌未簽約代言人，卻有序多明星甘願當「野生代言人」，帶動同款爆賣。例如梅西訓練時手機放地上，同款防摔殼瞬間售罄；大陸影星趙露思曬出產品，天貓店同款銷量當日增長470%。

▲除了手機殼，現在又推出行李箱一樣號稱防摔 。（圖／翻攝 CASETiFY微博）

2025年初，一位博主對比正品與華強北「平替」，吐槽無差異，品牌方緊急寄送兩大箱正品求刪帖，但反被截圖熱傳，引發天貓店退貨率飆升15%。2023年，配件品牌Dbrand指控CASETiFY抄襲磁吸支架設計，多款產品與獨立設計師作品高度相似，品牌稱「靈感巧合」，爭議商品未下架。

跨界延伸是CASETiFY的又一亮點。2024年推出旅行箱，延續防摔與可定制理念。從香港中環排隊到上海靜安快閃，CASETiFY用14年將手機殼從實用配件變為社交硬通貨。