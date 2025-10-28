市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

▲警方逮捕太陽聯盟背景，涉嫌走私4公斤高純度海洛因的王姓娃娃機台主。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

台馬聯手破獲重大跨國運毒案。北檢指揮、刑事局國際刑警科會同北市中山、北投、桃園平鎮、大園、新北永和、基隆第一及港警等多個單位，台方接獲馬來西亞肅毒局情資反映「輸台手機保護殼包裹異常」，檢警在去年12月23日截獲這些可疑手機殼，發現該批301個手機殼內另有玄機，每個手機保護殼內包裝內暗藏14克高純度海洛因，警方起獲4.21公斤，市值超過2千萬元的海洛因粉末，並循線逮捕在基隆七堵地區擔任娃娃機店台主的王男（41歲）。

刑事局表示，專案小組接獲馬國肅毒局情資，掌握台馬運毒集團利用「國際郵包」以手機保護殼申報，夾藏毒品來台。跨國運毒集團將海洛因粉末封裝於301個手機殼底層夾層，層層包覆後走國際快遞報關通關，意圖逃避X光查驗，但經國際刑警科布線攔查，在去年12月23日入關檢驗程序中當場起出夾藏301個海洛因小包，總重達4.21公斤。

檢警採取監控下交付，發現運毒集團將收件地址投遞於基隆市七堵百三街一間夾娃娃機店，王姓犯嫌則以台主身分遠端登入監視器監控包裹，並聘僱一名民間快遞公司收貨員到娃娃機店取走海洛因包裹，但因快遞員沒穿制服，並騎乘自己機車送貨，剛取走毒包裹就遭大批警力荷槍實彈逮捕。

警方深入追查，發現王嫌在幕後向快遞公司多次變更收件時間、地點製造斷點。經擴大調閱監視器及釐清運毒委託過程，這才鎖定在基隆七堵百三街娃娃機店擔任台主王男涉案，王落網後坦承經營跨國運毒，但不願供述毒品來源及馬國對接毒梟，王嫌有毒品前科並因涉槍砲案件遭通緝，警訊後依涉犯毒品危害防制條例、走私運輸一級毒品罪嫌將他移送法辦。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」