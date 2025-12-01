　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南　多地將現下半年最冷一天

記者魏有德／綜合報導

大陸新一波寒流南下，多地將迎來本下半年以來的最低溫，攝氏0度線預計在4日逼近江南一帶，東北、華北及長江流域將出現大幅降溫。大陸中央氣象台已連續發出「寒潮（寒流，下同）藍色預警」，並提醒民眾注意低溫、大風及流感風險的同步升高。

《央視新聞》報導，中央氣象台今日（1日）6時繼續發佈寒潮藍色預警，這次過程主要呈現以下幾個特點。

根據大陸氣象部門資料，本輪寒流降溫幅度大、範圍廣。江南東北部與長江以北多地氣溫將下降6至10℃，內蒙古中東部、華北北部及東北部分區域降溫可達 14至16℃。2日起，位於東北的哈爾濱、長春等城市最高溫將首次跌破-10℃，部分地區最低溫恐下探至-20℃以下。

大陸天氣預報顯示，從東北一路到江南的大部分地區2日前後都將刷新今（2025）年下半年的氣溫新低。直至4日清晨，0℃線將一路南壓至浙江中部、安徽南部及湖北北部，南方也將全面轉入偏冷狀態。

雖然此次冷空氣帶來的雨雪不多，但北方風力明顯增強，易出現揚沙與低能見度天氣。大陸氣象部門提醒，民眾需留意相關預警訊息，外出做好保暖與安全防護。

隨著大幅降溫來襲，流感風險同步升高。根據大陸疾控中心於11月27日發佈的監測數據顯示，各地門急診流感陽性率接近45%，部分省份已達高流行狀態。北京協和醫院感染科副主任醫師李侗曾提醒，佩戴口罩、勤洗手、通風及減少群聚仍是有效手段，建議民眾將其養成長期習慣，以減少感染風險。

