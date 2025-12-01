　
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪

記者李姿慧／台北報導

本周台灣受東北季風及華南水氣影響，迎風面地區降雨範圍擴大，下波東北季風周三(3日)起增強，北部、東半部降雨明顯，氣溫下降，最冷時間點落在周四清晨。另外，周三低溫和水氣配合下，中部以北3000至3500公尺以上高山可能出現零星降雪。

▲周三起下波東北季風增強，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

▲周三起下波東北季風增強，北東濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

氣象署技正謝佩芸表示，本周台灣的天氣大致上受到東北季風以及華南水氣的影響。迎風面地區多數時間多雲，有時有短暫陣雨；中南部平地偶爾有零星降雨，但不多；山區也可能有些零星降雨。最主要的變化落在星期三，將有一波較明顯的東北季風南下，各地氣溫會明顯下降。

謝佩芸說明，今天上午有明顯雲系從台灣海峽通過中部以北，延伸到台灣北部上空，通過時帶來一陣較明顯的雨勢，部分地區還有打雷。不過這波水氣已逐漸通過，預計下半天對台灣影響減弱。中部以北中午過後天氣將逐漸轉為穩定，但迎風面影響，北海岸、東半部下午仍須留意零星短暫雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

雨量預測方面，謝佩芸表示，今天中部以北的主要降雨在上午，下半天東北部、東半部及中南部山區仍有零星雨勢。明天水氣減少，桃園以北、東半部、中南部山區仍有局部短暫雨，中南部平地大致多雲到晴為主。

謝佩芸強調，周三起下一波東北季風增強，北部與東半部降雨會比前兩天明顯。周四以後水氣變少，剩基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島一些零星短暫雨；西半部為穩定天氣。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，謝佩芸說明，今天各地白天舒適，中部以北及宜蘭、花蓮高溫約26到28度，南部可達28到29度。預計明天溫度跟今天類似，雖有略降，但整體舒適，夜間清晨稍涼。周三因東北季風增強，氣溫明顯下降，北台灣白天高溫將低於20度，周二、周三氣溫明顯轉變，東北季風影響最明顯、最冷時段落在周四清晨，中部以北部分地區低溫可能只有16到17度左右，感受偏冷，周四之後氣溫將逐漸回升。

謝佩芸強調，周三因氣溫下降，加上中層水氣影響，中部以北海拔3000到3500公尺以上高山有機會出現零星降雪。

