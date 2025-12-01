　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸各省出現高流行流感，國產2元傳統藥與200元新藥混戰開打。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸本輪流感季快速升溫，多地急診「流感樣病例陽性率」已突破四成，兒科與感染科門急診量同步激增，校園群聚明顯擴大。市場上更出現從每粒2元的集采版奧司他韋，到單片近200元的創新抗病毒新藥「價差兩極化」現象，引發民眾高度關注。

中國疾病預防控制中心1月27日發佈的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》顯示，在全國門急診流感樣病例中，流感陽性率超過40%，整體進入中流行水平，部分省份已達高流行水平。

大陸本輪流感季正快速升溫。依中國疾控中心最新監測，全大陸各省急診中「流感樣病例陽性率」已突破 40%，多個省份進入高流行階段。官方預估，隨著氣溫下降與南方高峰臨近，流感活動將在1月初開始回落。

根據陸媒《第一財經》專家表示，今年感染者基數擴大，使住院與重症人數同步增加；北方體已接近「達峰」，南方則仍在「衝頂」，預期各地高峰會延續至 12 月中旬。

上海的健身教練小林在家門口的社區衛生中心接種了一劑流感疫苗。「一百多元，國產四價，可防H3N2甲流。」她接觸的客戶中感染流感的人開始增多；剛從北方返回上海的國家傳染病醫學中心專家，「據我們全國醫院網絡監測數據，北方流感已基本達峰，南方還在攀升。」

兒科則是另一個壓力最大的科室。上海知名三甲醫院的兒科醫師坦言，近兩週來「孩子發燒、咳嗽後確診流感」的比例明顯飆升，好在院內備藥尚算充足。

北京佑安醫院感染科主任李侗曾提醒，本輪流感在校園呈現高度聚集性流行，5歲到14 歲族群陽性率最高，若未及時控制，最終將「由孩子傳到家中老人」。他呼籲，老年人即便錯過最佳接種時點，也應盡早補打疫苗，以降低重症風險。

隨著流感影響上升，大陸出現一個新現象也是流感藥市場從未有過的「新老混戰」。集采後的傳統藥奧司他韋價格已壓到極低，一粒不到2元（單價：人民幣，同下），10粒裝甚至只要15元。

最新一代RNA聚合酶抑制劑，如羅氏的「速福達」及多款國產原研藥，單片價格多在200元上下（換算台幣近900元／顆）。一邊是超低價的大眾用藥，一邊是高價但主打「一次服藥、全程起效」的創新藥，讓市場呈現明顯兩極化。

▲▼ 保健食品,保健品,保健,藥物,吃藥。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲大陸國產流感藥崛起，估計到了2028年大陸抗流感藥市場將達269億元人民幣。（圖／翻攝自pixabay）

調查顯示，高價流感藥主要集中於北上廣、江浙滬等沿海地區，內陸省份仍以便宜的奧司他韋為主流。有業內人士估算，即便在大城市，「真正會選200元一粒藥」的比例仍不足 5%。

隨著多款大陸國產新藥加入，流感藥市場規模持續膨脹。頭豹研究院預測，2028年大陸抗流感藥市場將達269億元。然而，研發「同質化」問題也浮現。多家企業同時鎖定 RNA 聚合酶靶點，使競品高度重疊，恐形成新一輪價格戰。投資人指出，未來能否勝出，將取決於「是否能找到差異化族群」，例如更缺口明顯的兒科市場。

多位專家重申，治療與預防同樣重要，疫苗仍是防止重症的最有效途徑；同時提醒民眾「不用囤藥」，目前供應仍屬穩定。醫界提醒，若家庭成員有老人或孩童屬高風險族群，一旦出現高燒、咳嗽與明顯全身症狀，應儘早就醫，48小時內啟動抗病毒治療效果最佳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸明年起實施「治安違法記錄封存」　吸毒過往惹議：特權開綠燈？

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命　自己命喪火窟...家屬相信她無悔

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆　早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

陸國產「最強碳纖維」投產　一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

陸多地放「雪假」學生嗨翻　新疆最猛連放9天...學校不規定作業

大槻真希遭「斷電趕下台」　中共官媒前總編也看不下去

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」　媽媽驚覺已難追回

臉長巨瘤左眼近全盲！28歲女怕「遺傳給小孩」　決定不婚不生

大叔挖蚯蚓竟掘出30公斤「精美大寶貝」　專家初判：來自千年前！

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

陸明年起實施「治安違法記錄封存」　吸毒過往惹議：特權開綠燈？

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命　自己命喪火窟...家屬相信她無悔

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆　早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

陸國產「最強碳纖維」投產　一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

陸多地放「雪假」學生嗨翻　新疆最猛連放9天...學校不規定作業

大槻真希遭「斷電趕下台」　中共官媒前總編也看不下去

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」　媽媽驚覺已難追回

臉長巨瘤左眼近全盲！28歲女怕「遺傳給小孩」　決定不婚不生

大叔挖蚯蚓竟掘出30公斤「精美大寶貝」　專家初判：來自千年前！

BABYMONSTER〈Golden〉遭惡評！　原唱「別再貶低和比較」

身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

幸福企業！中華電宣布明年每位員工加薪3900元　再加碼4天有薪假

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透！維基百科更新日期　全台嗨炸

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱：履約保證竟成遮羞布

藍質疑增軍費=要開戰　徐國勇：你總不能上完廁所才買衛生紙

A＄AP Rocky成香奈兒大使！驚喜「求婚」瑪格麗特庫利、紐約工坊系列倒數

遭傳逼走李有宜　周曉芸發聲：期許更透明方式讓新北看見改革力量

【國道跳車哥險遭輾】全車4人只有他挨罰　警曝真相！

大陸熱門新聞

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

大槻真希遭「斷電趕下台」　胡錫進也看不下去

宏福苑大火增至146死　煉獄慘況曝光

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」

快訊／宏福苑大火「最新調查結果」出爐！

陸多地放「雪假」學生嗨翻 新疆最猛連放9天...學校不規定作業

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

臉長巨瘤左眼近全盲！她怕「遺傳給小孩」不婚不生

美團第3季虧160億元：外賣價格戰不可持續

陸國產「最強碳纖維」投產 一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

5歲陸女「遊樂園遭電擊」進ICU

誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命 自己命喪火窟...家屬相信她無悔

更多熱門

相關新聞

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

日本流感疫情比去年提前一個月爆發，全日本醫療機構單周通報病例數暴增至19萬6895人，比前一周增加1.35倍。醫師提醒，此次流感季節兒童確診者大增，甚至出現兒童因流感併發腦炎而重症化的個案，因此孩童更應小心防疫。

天冷買感冒藥民眾增！藥師整理6常見成分一次看懂

天冷買感冒藥民眾增！藥師整理6常見成分一次看懂

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

3歲女童來台旅遊確診流感！醫曝出國就診難題

3歲女童來台旅遊確診流感！醫曝出國就診難題

日本流感恐再創紀錄　醫：赴日務必加強防護

日本流感恐再創紀錄　醫：赴日務必加強防護

關鍵字：

流感大陸感冒藥

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面