誰買？陸流感新藥一顆200元人民幣　百億流感藥市場「新老混戰」

▲大陸各省出現高流行流感，國產2元傳統藥與200元新藥混戰開打。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸本輪流感季快速升溫，多地急診「流感樣病例陽性率」已突破四成，兒科與感染科門急診量同步激增，校園群聚明顯擴大。市場上更出現從每粒2元的集采版奧司他韋，到單片近200元的創新抗病毒新藥「價差兩極化」現象，引發民眾高度關注。

中國疾病預防控制中心1月27日發佈的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》顯示，在全國門急診流感樣病例中，流感陽性率超過40%，整體進入中流行水平，部分省份已達高流行水平。

大陸本輪流感季正快速升溫。依中國疾控中心最新監測，全大陸各省急診中「流感樣病例陽性率」已突破 40%，多個省份進入高流行階段。官方預估，隨著氣溫下降與南方高峰臨近，流感活動將在1月初開始回落。

根據陸媒《第一財經》專家表示，今年感染者基數擴大，使住院與重症人數同步增加；北方體已接近「達峰」，南方則仍在「衝頂」，預期各地高峰會延續至 12 月中旬。

上海的健身教練小林在家門口的社區衛生中心接種了一劑流感疫苗。「一百多元，國產四價，可防H3N2甲流。」她接觸的客戶中感染流感的人開始增多；剛從北方返回上海的國家傳染病醫學中心專家，「據我們全國醫院網絡監測數據，北方流感已基本達峰，南方還在攀升。」

兒科則是另一個壓力最大的科室。上海知名三甲醫院的兒科醫師坦言，近兩週來「孩子發燒、咳嗽後確診流感」的比例明顯飆升，好在院內備藥尚算充足。

北京佑安醫院感染科主任李侗曾提醒，本輪流感在校園呈現高度聚集性流行，5歲到14 歲族群陽性率最高，若未及時控制，最終將「由孩子傳到家中老人」。他呼籲，老年人即便錯過最佳接種時點，也應盡早補打疫苗，以降低重症風險。

隨著流感影響上升，大陸出現一個新現象也是流感藥市場從未有過的「新老混戰」。集采後的傳統藥奧司他韋價格已壓到極低，一粒不到2元（單價：人民幣，同下），10粒裝甚至只要15元。

最新一代RNA聚合酶抑制劑，如羅氏的「速福達」及多款國產原研藥，單片價格多在200元上下（換算台幣近900元／顆）。一邊是超低價的大眾用藥，一邊是高價但主打「一次服藥、全程起效」的創新藥，讓市場呈現明顯兩極化。

▲大陸國產流感藥崛起，估計到了2028年大陸抗流感藥市場將達269億元人民幣。（圖／翻攝自pixabay）

調查顯示，高價流感藥主要集中於北上廣、江浙滬等沿海地區，內陸省份仍以便宜的奧司他韋為主流。有業內人士估算，即便在大城市，「真正會選200元一粒藥」的比例仍不足 5%。

隨著多款大陸國產新藥加入，流感藥市場規模持續膨脹。頭豹研究院預測，2028年大陸抗流感藥市場將達269億元。然而，研發「同質化」問題也浮現。多家企業同時鎖定 RNA 聚合酶靶點，使競品高度重疊，恐形成新一輪價格戰。投資人指出，未來能否勝出，將取決於「是否能找到差異化族群」，例如更缺口明顯的兒科市場。

多位專家重申，治療與預防同樣重要，疫苗仍是防止重症的最有效途徑；同時提醒民眾「不用囤藥」，目前供應仍屬穩定。醫界提醒，若家庭成員有老人或孩童屬高風險族群，一旦出現高燒、咳嗽與明顯全身症狀，應儘早就醫，48小時內啟動抗病毒治療效果最佳。