明年中國經濟面臨六大挑戰　貿易戰恐衝擊數百萬就業

▲中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長劉曉光。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中美貿易戰為大陸經濟帶來變數，一份由中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）發布的報告評估，大陸直接從事與進出口相關的就業人員近9000萬人，若關稅戰不能實質性緩和，很可能造成幾十萬乃至數百萬就業職缺衝擊。

由中國人民大學國家發展與戰略研究院、經濟學院等主辦的中國宏觀經濟論壇年度論壇今（30）日在北京舉行，會上由國家發展與戰略研究院副院長劉曉光發布「2025－2026年中國宏觀經濟分析與預測報告」。

對於2026中國經濟運行，報告提出六點風險挑戰。第一，出口增速顯著回落風險，原因包括全球經濟復甦的不確定性風險、國際貿易環境與保護主義風險、地緣政治與供應鏈衝擊風險，以及匯率、金融與成本波動風險，最後是大陸內部結構性與政策風險。

第二，投資深度下滑失速風險。近十年來，中國固定資產投資增速呈現持續下滑趨勢，2023、2024年下降至3.0％、3.2％的歷史性低位，2025年則進一步下滑進入負值區間，不僅顯著低於經濟增速，而且明顯偏離合理區間。此外，今年東部經濟大省投資成長動能衰減明顯。投資增速低於合理區間，對經濟成長的拉動作用偏弱。

第三，房地產市場調整外溢風險。2026年房地產市場下行風險仍存，對各方面衝擊仍需加以控制和有效對沖。然而，不同於過去幾年，房地產業增加值對經濟成長的拖累作用已經減輕，但是由於持續深度調整所帶來的風險外溢效應值得更高程度的關注。

第四，就業品質持續下降風險。其中，青年就業難題最為嚴峻，因前些年高等教育擴張，該問題會在最近幾年內持續下去；民營企業吸納中國80％以上的就業，民間投資的放緩，也不利於新增就業崗位與解決青年就業問題。

此外，若房地產投資繼續大幅放緩，可能對農民工就業構成新一輪衝擊。僅建築業就吸納近5000萬農民工就業，但近年來房地產行業持續低迷，建築施工、裝修、家具、家用電器等相關行業也隨之萎縮。報告粗略估算，會減少近百萬農民工就業崗位。

對於美國加徵關稅對就業的影響，報告指出，從貿易變動到就業調整還需要一個滯後期，通常在一年左右，因此影響尚未顯現。目前中國直接從事與進出口相關的就業人員近9000萬人，如果關稅戰不能實質性緩和，「造成幾十萬乃至數百萬就業崗位衝擊，還是很有可能的」，而這些衝擊將主要集中在沿海製造業。

▲中國宏觀經濟論壇（CMF）年度論壇。（圖／記者陳冠宇攝）

就業品質下降，是當前中國就業面臨的最大潛在問題。報告認為，總體來看，未來一段時間內中國不太可能出現失業率的大幅上揚，但是就業矛盾從數量型轉向質量型。

報告接著解釋，在經濟下行壓力下，傳統行業釋放的勞動力湧向新就業形態（如送外賣、開網約車等），勞動力供需關係的逆轉就會壓縮工資空間。換言之，人們不擔心找不到工作，但收入可能會降低，這對提振消費非常不利。

第五，財政效能發揮受限風險。由於財政收支持續承壓，地方流動性壓力不斷加劇，未來幾年流動性壓力仍然較大，財政收支缺口、債務到期等規模相對較高。

同時，化債的收縮效應持續湧現，今年前三季廣東、江蘇、浙江等省份的投融資出現較大幅度下滑；在經濟財政趨弱、付息壓力凸顯、高息融資依賴加深的背景下，局部風險仍在釋放，經濟大省壓力持續加大。

第六，中小金融機構（如城商行、農商行）信用風險。中小金融機構展業區域和金融許可牌照受到一定限制，在市場競爭中處於相對劣勢，對監管政策和市場環境的變化也更為敏感，加上全面風險管理意識和專業能力相對較弱，這些結構性問題合併中國經濟快速轉型期，中小金融機構的風險是一個較長時期持續存在的問題。