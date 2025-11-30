2026大陸GDP成長恐不保5％　報告分析明年底走出經濟週期底部

▲中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長劉曉光。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中美貿易戰未解之際，大陸經濟發展前景受矚。一份由中國人民大學中國宏觀經濟論壇（CMF）發布的報告預估，在一般狀況下，2026年經濟成長預計較2025年下降0.1至0.2個百分點，達到4.8％。此外，目前大陸位於「經濟週期底部」，報告認為，如果沒有強效的調控手段，走出經濟週期至少需要等到2026年底。

由中國人民大學（下簡稱人大）國家發展與戰略研究院、經濟學院等主辦的中國宏觀經濟論壇年度論壇今（30）日在北京舉行，會上由國家發展與戰略研究院副院長劉曉光發布「2025－2026年中國宏觀經濟分析與預測報告」。

2025年是大陸「十四五」規劃收官之年，報告指出，新一輪高強度關稅衝擊等外部環境變化，給中國經濟發展帶來巨大的不確定性，但積極財政政策和寬鬆貨幣政策托底、兩新兩重政策的集中發力、工業服務業生產的強勁韌性以及出口成長的超預期表現，使得中國經濟頂住壓力，總體實現5％左右的中高速成長。

然而，隨著政策前置效應的衰減，下半年消費成長勢頭回落、投資需求陷入收縮區間，中國經濟的下行壓力顯著加大，「前高後低」走勢明顯。在宏觀層面，2025年完成成長目標難度較小，但扭轉下行態勢壓力較大。

與此同時，經濟週期底部不斷延長，走出承壓狀態仍需幾個季度。綜合供給、需求、物價三方面情況判斷，報告坦言，當前中國宏觀經濟運行所處週期相位仍然屬於「經濟週期底部」，如果沒有強效的調控手段，走出經濟週期至少需要到2026年底。

展望 2026年中國經濟發展，報告認為，全球經濟增速放緩、中美貿易摩擦延續、地緣政治與局部衝突升級外溢，不確定難預料因素增多，大陸國內多重結構轉型壓力、多重約束交織疊加，使得2026年中國經濟依然面臨一些風險挑戰。

利用人大中國宏觀經濟分析與預測模型「CMAFM模型」，報告對2025－2026年中國經濟成長進行分情景預測。在樂觀情景下，預計2025年經濟成長5.0％，2026年成長5.0％；在基準情景下，預計2025年中國經濟成長4.9％，2026年中國經濟成長4.8％；在不利情景下，預計2025年經濟成長4.9％，2026年成長4.6％。

對於2026年的對外貿易，報告分析，明年外需總體並不強勁，預計出口規模仍保持高位，但由於基數效應，出口增速將顯著回落，淨出口的經濟成長貢獻將回歸常態水準。

▼中國宏觀經濟論壇（CMF）年度論壇。（圖／記者陳冠宇攝）