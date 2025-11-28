　
地方 地方焦點

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

▲台東縣府打造銀髮就業舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府打造銀髮就業舞台。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對高齡化社會加速到來，台東縣政府積極推動銀髮就業政策，強化中高齡者再就業支持系統，協助熟齡人才重返職場、延續專業能量。今年6月成立的「台東縣銀髮人才服務據點」，提供就業諮詢、職能盤點、培訓課程與媒合服務，半年來已協助248位銀髮族登記求職，促成78人順利就業，並完成逾840人次職涯與勞動法令諮詢，初步展現政策效益。

據點除辦理職涯探索課程，也主動拜訪企業了解人力缺口，協助中高齡者找到適合的工作舞台。近期成功媒合69歲、旅居日本50年的王霖薇老師重返教育現場，是銀髮就業的亮點案例。王老師具備翻譯、國際業務與餐飲管理背景，返台後希望重新投入職場。據點依其語言專長啟動協助流程，最終促成她至國立台東大學附屬體育高中擔任日語社團講師，並已於10月開課。她也把旅日經驗融入教學，引導學生認識日本文化與國際視野，展現「銀髮傳承」的正向力量。

台東縣長饒慶鈴表示，銀髮人才是地方重要的「成熟人力」，具有豐富經驗與高度穩定性，是促進世代共榮的重要基礎。縣府推動的「銀髮就業促進計畫」，整合就服資源、職能訓練及企業輔導，鼓勵企業採用熟齡人力，形成經驗傳承與跨世代合作的良性循環。她強調，銀髮族不僅是知識與技藝的傳承者，更是地方發展的重要夥伴。

社會處長陳淑蘭指出，「台東縣銀髮人才服務據點」自成立以來已辦理3場就業準備課程、2場職場體驗及青銀交流活動，並促成多起實際媒合案例。她表示，銀髮就業不僅延續個人職涯，也讓社會看見成熟世代的價值，是台東落實世代共榮的重要一步。

台東縣府呼籲，有就業需求的中高齡者可洽「台東縣銀髮人才服務據點」，由專業就服員提供一對一輔導及職場媒合。企業若有招募需求，也歡迎與據點聯繫，共同打造友善的熟齡就業環境。據點地址：台東市更生路211號，洽詢電話 089-333603、089-333607。

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

