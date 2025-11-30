　
政治

宣布退民眾黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026

▲李有宜30日宣布退出民眾黨後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李有宜30日宣布退出民眾黨後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30日）宣布退黨，外界關注是否與民眾黨主席黃國昌在該三重、蘆洲區力推子弟兵周曉芸參選市議員有關。對此，李有宜表示，其實不是，她2021年入學，但修業年限是7年，所以蠻擔心論文沒寫出來就沒有博士學位，且如果要從事研究，需要100%時間在學術上，所以才退出黨務跟黨職。至於是否未來要投入選戰，可能轉向國民黨或其他政黨？李有宜說，不排除任何可能性。另外，李有宜透露宣布退黨後，民眾黨秘書長周榆修等人有電話致意，但未包括黃國昌。

李有宜加入民眾黨後，曾在2023年參戰新北市三重、蘆洲立委，儘管敗選，但仍持續經營地方，被認為有機會披白袍再於2026年挑戰市議員。針對民眾黨在2026議員選舉上是否在13個行政區都會提名人選，黃國昌30日上午受訪時說，現在全國各選區，只要議員席次達到一定席次上，原則上一區一位。接著，李有宜透過臉書宣布退出民眾黨，外界關注是否與黃國昌在該區力推周曉芸參選市議員有關。

對於外界好奇退黨是否跟周曉芸有關，李有宜下午受訪表示，其實不是，因為她如果要從事學術研究，需要全心全意、100%時間在學術上，希望可以心無旁鶩，所以才退出黨務跟黨職。媒體詢問，在三重、蘆洲經營非常久，現在說退就退，是否覺得可惜，李有宜回應，她非常感謝三重、蘆洲及五股的朋友們對她的支持，但她自認能力上也有很多不足的地方，需要趕快回到學校把自己博士班學位完成，所以希望大家，「等等我，未來也許我們還會再相見」。

媒體追問，妳說後會有期，是否2026還有機會再投入選戰？李有宜說，現在不排除任何的可能性，但是必須說 現階段她所有的焦點都會放在學業上面。李有宜也提到，她是2021年的時候入學（博士學位），因為現在4年了，而修業年限是7年，所以蠻擔心如果論文沒有寫出來的話，可能就會沒有博士學位。

對於退黨與前幾天黃國昌在三蘆地區掛起與周曉芸的聯合看板有關？李有宜表示，「沒有關係，這是我深思熟慮後的決定」。至於退黨後， 黃國昌或民眾黨前主席柯文哲有沒有來找妳聊聊？李有宜說，今天黨中央，像是秘書長及很多前輩長官，他們有特別打來致意，也有慰留的意思，但她也跟大家說了，因為需要心無旁騖做學業，所以暫時先退出民眾黨。

另外，李有宜赴美留學返台加入國民黨，但因爭取2022台北市長第5選區市議員提名未果，而以無黨籍參選人落選，隔年遭國民黨撤銷黨籍。媒體也問，若之後要投入選戰，可能轉向國民黨或其他政黨？李有宜回應，「我覺得未來不排除任何可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注學業」。

相關新聞

鄭麗文：國民黨北市議員席次要單獨過半

朝野各黨派持續布局2026，尤其首都台北選戰備受外界關注，民眾黨主席黃國昌日前自信喊話，對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。國民黨台北市黨部主委戴錫欽則指出，兄弟登山各自努力，這並沒有衝突，卻疑似引發民眾黨不滿。國民黨主席鄭麗文今（30日）出席台北市黨慶時受訪表示，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方也都非常有誠意，一切都按部就班，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

稱藍白合明確　戴錫欽：盼民眾黨2026支持蔣萬安

稱藍白合明確　戴錫欽：盼民眾黨2026支持蔣萬安

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

快訊／尊重李有宜退黨　民眾黨：祝福她早日完成學業

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

石明謹談增軍費：你家被偷是因為很好偷　絕不是因為你加裝門鎖

