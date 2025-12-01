宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

▲賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨前副發言人賴苡任於大罷免期間擔任「罷免吳思瑤召集人」，卻涉嫌幽靈連署，今（1日）開庭，法官也針對賴苡任限制出境、出海8個月即將到期一事詢問意見。對此，賴苡任稍早表示，為表明本人絕無棄保潛逃之可能，一定會留在台灣的決心，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員」。

賴苡任表示，今日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對自己被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他及檢察官的意見。

賴苡任指出，檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，自己依舊有「逃亡」的可能。而自己的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，但自己家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。

賴苡任指出，尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會「逃亡」，這明顯不符合事實情況。

賴苡任認為，自己從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與鄭文燦、陳歐珀及林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對他直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。

賴苡任強調，因此，為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選」。

賴苡任說，相信有在關心他的朋友都知道，從他的發文及照片不難看出，已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程，如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。

最後，賴苡任表示，自己只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，還真的沒聽過，希望自己的正式宣布，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。