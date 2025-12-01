民眾黨爆退黨潮？　徐國勇稱「不予批評」後喊：歡迎大家加入民進黨

▲民進黨「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨爆發退黨潮，民眾黨發言人李有宜昨在臉書宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，並跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1日）表示，民眾黨的事不予批評，他們要自己去解決。他也趁機喊話，「歡迎大家加入民進黨」，民進黨是真正為台灣、為年輕人的政黨。

李有宜30日上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

接著，朱蕙蓉轉發上述李有宜的臉書文，並表示，「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

民進黨今（1日）召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括民進黨秘書長徐國勇、新聞部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕和國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立均與會。

針對民眾黨退黨潮，徐國勇表示，因為這是民眾黨的事，他不予評論，民眾黨發生這些事，他們要自己去解決，相信他們自己也有看到。

話鋒一轉，徐國勇指出，「歡迎大家加入民進黨」，民進黨是真正為台灣、真正為年輕人的政黨，今天記者會就是有關青年戰略的人才培力營，歡迎大家來加入民進黨。「至於民眾黨的事，我就不批評了」。