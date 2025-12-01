看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引起熱議。對此，媒體人黃暐瀚今（1日）表示，自己認為綠營兩岸解方很簡單「兩岸互不隸屬、厚植國防、避免戰爭」，而藍營追求和平沒有錯，但手段、方法為何？目前看得不是很明白。他也提出3點質疑，第一「未來要不要走向統一」？第二「怎麼統？誰統誰？」、第三「如何和平？（如果台灣民意不願統，對岸就要打，怎麼辦）」。

黃暐瀚表示，自己認為綠營的兩岸解方很簡單，就是「兩岸互不隸屬、厚植國防、避免戰爭」。兩岸不打仗是最高目標，為了達成目標，得厚植國防，有實力，敵人才不會來，不敢來，不願來。

黃暐瀚質疑，同時，藍營追求和平也沒有錯，但追求和平的手段、方法為何？目前自己看得不是很明白，第一「未來要不要走向統一」？第二「怎麼統？誰統誰」？第三「如何和平？（如果台灣民意不願統，對岸就要打，怎麼辦）」。

黃暐瀚表示，當然，如果依照香港澳門的模式，回歸成中華人民共和國的一部分，自然就沒有打仗的問題。

黃暐瀚直言，但這麼一來，中華民國不就消失不見了嗎？身為中華民國台灣派的自己，怎麼可能接受這個方案呢？把問題攤開來看，自然就清楚明白。