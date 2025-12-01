　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

▲麥玉珍。（圖／記者周宸亘攝）

▲麥玉珍。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委麥玉珍日前表態「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨安排」，民眾黨主席黃國昌表示，內部都會審慎地加以評估、國民黨主席鄭麗文則回應「我們一定是尊重制度」。對此，麥玉珍今（1日）表示，想坦白說一句「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可」？民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己沒有缺資格；機會，是努力爭取的，參不參選、會不會當選，那是下個階段的事，一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」就自動放棄。

麥玉珍發出長文表示，最近看到一些新聞、評論，自己想很坦白說一句「麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可」？人有心、就有力，參選，不是資格問題，是格局與態度。

麥玉珍表示，參不參選、會不會當選，那是下一個階段的事，但一座城市的未來，不應該因為「誰還沒講好」、「誰還沒溝通」就自動放棄。

麥玉珍強調，台灣民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨，自己也不是遇到壓力就退縮的人，自己沒有缺資格；機會，是自己努力爭取的。在民主社會，沒有「當然不行」這種事。台中，是多元、有力量、有故事的城市；自己不是來要位置，而是來奉獻、解決問題、提升城市價值的。

接著，麥玉珍提到自己的經歷，30多年前，那個瘦瘦的自己背著希望來到台灣，沒有背景、沒有靠山，能依靠的只有一句話「既然來到這裡，就要讓自己成為有用的人」。從民國92年投入社會服務起，自己陪伴不敢開口的人、協助不會填表的人、守在社區最需要的角落，看不到的辛苦，自己看得到；沒人做的事，自己願意做。

麥玉珍指出，95年，自己用一台機車跑遍台中29區，沒有助理、沒有豪華車，就靠自己的腳去理解市民的需要，那時候就懂了：城市需要的不是派頭，而是願意蹲下來的公僕。

麥玉珍指出，98年，自己走向全國，一個新住民，也可以成為力量，自己站上全國各大專院校的講台不是炫耀，而是告訴所有人：努力，就能被看見。

麥玉珍提到，109年創黨、110年獲文化部百年文學獎，那不是為了自己，而是為所有曾被忽略、被小看的人，自己也用行動證明：只要堅持，從最底層開始的人，也能走到舞台中央。

麥玉珍說，113年至114年不是口號，是成果在立法院創下「第一個」的紀錄，短短不到兩年，自己勇敢扛起新住民的期待：兩年內完成兩部法案立法，這是立法院首位新住民立委創下的紀錄，新住民發展署組織法正式通過，這是百萬新住民家庭盼了二十年的光，她知道，自己背後沒有強大的家族，也沒有厚重的人脈；但相信，最強的靠山是人民，最堅固的後盾是努力。

麥玉珍強調，自己身兼南投黨部主委期間，用最少的資源、最勤的腳步，全縣宣傳核三公投資訊，最後，南投成為全國支持率第一名，這不是奇蹟，是努力到了極限自然會長出的結果。

麥玉珍說，要感謝每一位在立院愛護、幫忙、提醒她的委員同仁，也感謝一路上每一次相遇、每一份支持、每一次被肯定的機會。自己珍惜每個人，珍惜每件事。因為知道沒有他們，就沒有今天能夠站在這裡的麥玉珍，參選，不是看你「哪裡人」、是不是「傳統政治圈」、有沒有「背景」。而是看是否真心為城市付出？是否把人民當家人？是否扛得起城市未來？

麥玉珍說，自己從沒有背景、沒有金權；有的是一個很台灣、很真心的信念，台中是自己打拚的地方，現在她也要把未來回報給台中，自己不分化、不挑撥，不急著與誰對立。台灣需要的是合作，不是鬥爭；需要的是承擔，不是推卸。

麥玉珍提到，新住民發展署要成立，這是她最想守護、最重要的目標，現在正值預算審查，自己會督促行政院，不要再覆議、不要再內耗。因為地方政府真的快沒錢，人民苦哈哈，很多家庭已經活得很辛苦了，賴政府應該回到正軌，不要再耗在爭權奪利。

最後，麥玉珍強調，「團結，是力量；承擔，是態度」，自己願意站出來，是因為台中值得更好的未來更公平、更溫暖、更有國際競爭力。自己願意讓自己的努力，成為更多人前進的力量；也願意用自己的故事，陪台中一起走向更大的舞台。參不參選不是現在的重點，重點是自己一直都在做事，也會一直做下去，不是為了自己能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。

