大陸 大陸焦點 特派現場

中國飛日本航班12月取消904班　約15.6萬個座位

▲上海浦東機場降落的外籍航空公司航班。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事」說法，對日本發出旅遊風險提示，導致大陸赴日旅客驟減。最新數據顯示，12月原計劃飛往日本的5548個大陸航班，已有904個確定取消，取消比例達16%。

《央視》報導，具體來看，日本與中國大陸之間共有172條定期航線，截至27日上午，大陸各大航空公司已削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位。除航班數量減少外，機票價格也受到了此次風險提示的連帶影響。

《央視》在報導中指出，今年1月至10月，約有820萬中國遊客到訪日本，中國遊客是日本旅遊業及相關行業的重要客源，「如果航班進一步削減，可能會抑制日本旅遊需求的增長，日本方面也對本國旅遊業受影響的程度表示擔憂。」

▲北京大興國際機場,國際,旅客,航線,航班。（圖／CFP）

同時，中共黨媒《人民日報》30日也刊出大陸駐日大使吳江浩的署名文章，文中指出，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本准則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

文中提到，在1972年《中日聯合聲明》中，日本國政府明確承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場，並表示「堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

文中強調，沒有任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，沒有任何國家會容忍他國領導人對本國發出武力威脅。今天的中國早已不是當年的中國，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力堅如磐石、不可阻擋。妄圖走歷史的回頭路，武力介入台海，將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。

文章的最後還說，日方當前唯一正確做法，就是恪守自身數十年來反復作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯，「任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人。任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。」

▲▼日本首相高市早苗在韓國慶州與中國國家主席習近平會談前握手。（圖／路透）

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

