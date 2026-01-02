換SIM卡要報案單遭譙「史上最擾民」 NCC回應：電信業者搞烏龍　

記者蘇晟彥／台北報導

NCC新制上路，修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」強調主要是防堵詐騙集團，要求電信業者強化審核、落實KYC機制，卻引起民眾抱怨「換卡須報警證明遺失，徒增基層員警跟民眾困擾」。對此，NCC 2日下午回應，並未要求電信業者要民眾提供「報案單」，僅要說明原由，由電信業者判斷即可，此舉目的是要求落實KYC，降低電信詐騙的數量。

近日因應NCC新制，三大電信都發出公告指出，從去年12月30日起，換補SIM卡服務除須提供雙證件正本外，須繳回舊卡或提供遺失證明，被民眾痛批「史上最擾民」，藍委王鴻薇也重批，「政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然去年『750之亂』未記取教訓」。

對此，NCC主秘黃文哲指出，並未要求業者（三大電信）一定要提供「警局報案的遺失證明」，在規定中僅寫道要提供「證明資料」，是三大電信自行將證明文件縮小範圍成「報案單」，黃文哲補充，先前是業者不想負起KYC責任，只要有切結書就可以無限換卡，造成大量洗門號，讓電信詐騙案倍增，因此只要民眾跟門市人說明原因，電信端根據使用紀錄判斷，不需要「提供報案單」當作證明文件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據 NCC新修「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」內容為，用戶申請更換 SIM 卡或補發 SIM 卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依 KYC 審核結果予以酌核，並未如電信業者所說「需要報案單」。

NCC補充，對於今日媒體報載所稱指引內容事，應是對於NCC於去年9月26日所公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對於民眾須更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，本會已於今日邀集業者溝通，再次澄清本會指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。