　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本政府25日在內閣會議上通過一份答辯書，稱首相高市早苗「台灣有事」的說法「不改變政府過往一貫立場」，並強調政府的立場完全維持不變，沒有修訂和再研究的必要。對此，中國大陸外交部發言人毛寧指出，日本政府還在「老調重彈」，這是遠遠不夠的，「輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。」

毛寧26日在外交部例行記者會上提到，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序，中方對此堅決反對。

▼日本首相高市早苗（左）獲國民民主黨黨代表玉木雄一郎（右）力挺。（圖／CFP）

▲▼國民民主黨黨代表玉木雄一郎力挺日本首相高市早苗，認為無須撤回發言。（圖／VCG）

毛寧指出，日本政府25日的內閣答辯書至今還在老調重彈所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的，「中方和國際社會要求確認的是，日方所說的『一貫立場』到底是什麼？日方是否仍堅持一個中國原則？日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂『一貫立場』，輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。」

毛寧還說，「不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題、干涉中國內政。」

毛寧強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一完全是中國內政，不容日本說三道四，甚至插手干涉，「中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯、盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

汪小菲認Mandy懷孕了！　她親自證實：已過孕吐時期

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

香港多棟大樓起火！4死2重傷、消防員殉職

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

員工「偷150支鋼筆」被判7年

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

更多熱門

相關新聞

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

近日藝人陳為民批評台灣測速照相過度密集，引發社會討論。時代力量今（26）日表示，台灣擁有極高密度的測速照相，超速罰單數量為日本三倍，但交通死亡率卻是日本五倍，顯示大量測速設施無法有效降低事故、拯救生命。問題核心在於缺乏科學依據的速限與不合理的罰金分配制度，呼籲中央與地方政府立即改革。

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

日本退房「台灣人1好習慣」 網吵翻：根本不需要

日本退房「台灣人1好習慣」 網吵翻：根本不需要

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

賴清德：高市早苗言論基於印太穩定　中國動不動威脅非大國應有作為

林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

林佳龍稱「台日理念相近」　國台辦：背叛民族無底線

關鍵字：

中日日本高市早苗解放軍演習軍事任務

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面