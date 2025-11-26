陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本政府25日在內閣會議上通過一份答辯書，稱首相高市早苗「台灣有事」的說法「不改變政府過往一貫立場」，並強調政府的立場完全維持不變，沒有修訂和再研究的必要。對此，中國大陸外交部發言人毛寧指出，日本政府還在「老調重彈」，這是遠遠不夠的，「輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。」

毛寧26日在外交部例行記者會上提到，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場，有關言論嚴重違背中日四個政治文件的精神，破壞中日關係的政治基礎，挑戰戰後國際秩序，中方對此堅決反對。

▼日本首相高市早苗（左）獲國民民主黨黨代表玉木雄一郎（右）力挺。（圖／CFP）



毛寧指出，日本政府25日的內閣答辯書至今還在老調重彈所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的，「中方和國際社會要求確認的是，日方所說的『一貫立場』到底是什麼？日方是否仍堅持一個中國原則？日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂『一貫立場』，輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此蒙混過關，這種伎倆行不通。」

毛寧還說，「不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題、干涉中國內政。」

毛寧強調，台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一完全是中國內政，不容日本說三道四，甚至插手干涉，「中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯、盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。」