快訊／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股撈4500萬遭起訴

▲寶得利集團總裁張雅琍涉炒作自家公司股票遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有「購物站天后」之稱的寶得利集團總裁張雅琍，涉嫌為了拉抬公司低迷股價，結合股市作手廖昌禧等人，在2017年與2019年，分2次以連續成交等方式，製造交易活絡假象，總計實現獲利約4500萬元，涉嫌違反《證券交易法》，台北地檢署28日將張雅琍、公司發言人寧國輝與廖昌禧等6人提起公訴。

張雅俐經營旅行社起家，在陸客來台觀光潮時期，結合購物店打造出一條龍式的旅遊銷售模式，曾創下1天內上百團遊客消費的紀錄，2012年入主上櫃觀光類股寶得利(5301，前身是祥裕電子)，轉型為珠寶、精品與禮品設計、批發零售，創下單店單月業績逾3億元的紀錄，張雅俐現已不是寶得利登記董事長，但在集團官網仍被掛名為經營者。

▲檢察官認定股市作手廖昌禧是張雅琍炒股共犯。（資料照／記者劉昌松攝)

檢調查出，張雅琍擅長的觀光產業，從2016年起，遇到兩岸關係不佳等因素，導致陸客來台人數驟減、營收欠佳，張雅琍和寧國輝為了避免公司股價受利空消息衝擊，與炒手廖昌禧、廖的女友魏莉儒等人聯手，在2017年10月到12月間，以人頭帳戶連續高買低賣的方式，把股價從19.75元哄抬到40.6元，獲利4713萬餘元。

2019年3月間，張雅俐等人再次炒作吸引投資人進場買股，一開始股價確實有上漲，但在8月間，大陸禁止到台灣自由行的消息曝光後，股價重挫崩跌，張雅琍等人不但哄抬股價失敗，還因此虧損156萬餘元。檢察官調查後認定張雅琍、寧國輝、廖昌禧等人都是這2次炒股的共犯，依法提起公訴。