機車考照1/30砍是非題　汽車路考3月底增「無號誌停讓」沒做出局

▲▼公路局長林福山說明駕照管理改革新制。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局長說明駕照管理改革新制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

考機車駕照留意，公路局宣布，1月30日起，機車考照筆試全面取消是非題，統一改50題選擇題，危險感知情境影片題比例從2成提高為3成。3月30日起，汽車場地內路考將新增「無號誌路口停讓」考驗動作，大型車也要考指差確認，未通過將一次扣32分出局。

公路局規劃駕照管理三策略於今年起陸續實施，改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。1月將實施駕照管理4項改革措施，包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」以及「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」。

▲▼115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

▲115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

今年1月30日起機車駕照筆試將實施新題庫，公路局長林福山說明，月底機車考照筆試全面取消是非題，統一改採50題選擇題形式測驗。新制題庫從1600多題調整為1050題選擇題，並導入「以人為本」之核心理念，題型架構分為「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」等四大類。

林福山指出，「危險感知能力」情境題與影片題，將由現行10題調整增加至15題，占考題比率由20%提高至30%，強化考生對道路風險之辨識與因應能力。汽車部分規劃明年6月筆試比照取消是非題，全面改選擇題，考題40題也將增加為50題，其中現行沒有的「危險感知能力」情境題與影片題未來將納入。

▲▼公路局長林福山說明駕照管理改革新制。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局長林福山說明機車考照筆試新題庫。（圖／記者李姿慧攝）

此外，題庫也會新增正確觀念及態度題型，包括機車駕駛人於紅燈期間，以牽引機車的方式通過停止線或路口，雖然牽著機車通行沒有騎乘，但仍將被視為闖紅燈開罰；機車通過行人穿越道，遇到行人闖紅燈，行人違規要受罰，但駕駛人仍要停讓，讓行人先通過。

機車筆試新制實施後，民眾即日起預約1月30日過後的考試日期，將適用新制，公路局監理服務網已同步提供舊制及新制筆試模擬測驗系統，考生如預約考試日期為1月29日以前，可使用舊制模擬測驗，如預約日期為1月30日以後，則可使用新制模擬測驗。

▲▼公路局長林福山說明駕照管理改革新制。（圖／記者李姿慧攝）

▲機車考照新題庫已公布在監理服務網。（圖／記者李姿慧攝）

另外，今年1月起將強化「以人為本駕駛訓練」，實施以人為本課程訓練，包括停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認。

林福山指出，以人為本駕訓將採「先訓後考」，駕訓班都已要求訓練課程納入且教材要統一，駕訓班場地布設也已完成，3月30日起將納入考驗動作，小型車場地內路考將增加無號誌路口停車再開的考驗動作，大型車新增指差確認和視野死角確認等動作，若沒有做到，將一次扣32分，由於筆試合格為70分，將無法通過考照。

▲▼115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

▲▼115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

▲▼115年1月駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

根據統計，目前機車每年考照筆試人數約有29萬人次、汽車考照筆試約有30萬人次，其中機車筆試及格率約72%、汽車約79%。取消是非題的新題庫上路後，是否及格率會下修？林福山表示，仍要觀察新制上路後情況，但新題庫有助引導機車上路後的正確駕駛態度、判斷和反應，題庫審查委員也認為相關題庫都是行駛道路必須要知道的觀念。

01/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

公路局鎖定1200名「10大違規肇事」高齡駕駛　寄換照關懷通知

Nissan東瀛戰神GT-R變身越野跑車

孝子郵差被壓死國賠146萬　老母痛哭

