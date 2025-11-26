高市：日本無立場認定台灣法律地位　有責任與中國建立良好關係





▲日本首相高市早苗 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗26日與在野四黨黨魁進行黨魁辯論，她透露，台日之間維持非政府實務關係，「（日本）根據《舊金山和約》放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場」。關於「台灣有事」可能構成存亡危機事態的國會答辯，她稱「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實回答」。

共同社、日經中文網報導，身為自民黨總裁的高市早苗26日下午現身國會，出席擔任首相之後的第一場黨魁辯論，期間圍繞「台灣有事」的中日外交風波成為焦點。

針對日中關係降溫一事，她說，「通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化是我的責任」。關於如何認定存亡危機事態，高市早苗表明，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合全部資訊來進行判斷。

針對台灣法律地位，高市早苗表示無立場作出認定，「與台灣的關係是作為非政府之間的務實關係來維繫。根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權」。

11月7日，高市早苗在眾議院預算委員會上表示，「台灣有事」可能成為允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市早苗的發言引發中國強烈反彈，中國官方要求高市撤回涉台言論，祭出旅遊警示、水產禁令等一連串措施。