某國客少了　日飯店員工被問「會大降價？」打臉：預約增加喔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前中國政府呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，不過中國客減少後，日本並沒有變得「清幽又便宜」，許多飯店反而更忙。魚漿夫婦就分享的一名日本飯店員工的通話紀錄，有人打電話想探口風、問「是不是要大降價？」結果被當場打臉，「沒有要降價，預約反而更滿」，引發話題。

魚漿夫婦在粉專分享一名日本飯店員工在 X 上的貼文，他公開一段通話內容。對方先問，「我本來想預約，不過今後是不是預計要大降價呢？」飯店回覆非常乾脆，「不，我們完全沒有這個打算。」對方又追問，「某國不來的問題還是存在吧？像 GoTo 活動時那樣，客人減少的話，不就不得不降價？」

飯店員工只好回，「雖然這麼說有點失禮，不過最近反而因為某國客人變少，預約反而增加了喔。」對方瞬間乾掉，只回一句「……明白了」就掛電話。員工只能更笑說，「經理聽錄音也笑到不行，大概是某國旅行社的業務吧。」

另一篇熱議貼文則來自別府的「春香苑」燒肉店。雖然貼文表面寫著，「某國觀光客不來了，我們快要（累到）撐不下去了。請幫幫我（T^T）明天休息。」但下面一看業績報告，大家全笑出來——98 組、227 位客人，還顯示「賣到撐不住只好隔天休息」。

魚漿夫婦就提醒，「大家先別急著來玩，日本這邊可能要先消化一下日本國內旅遊的人潮，所以人潮還是有點多噢！」貼文引發熱論，「覺得人少=會大減價到底邏輯怎連的？」「本來想說這時候去很聰明，怎能料到聰明人這麼多」、「日本人是不是自己也預想國旅可能會受影響，決定用日幣下架觀光產業這樣。」