大陸 大陸焦點 特派現場

陸客現身日本機場返程　遊客曝「擔心安全」：家裡人在催，提前回國

▲大陸短影音平台瘋傳大批陸客在日本機場搭機返國。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸短影音平台瘋傳大批陸客在日本機場搭機返國。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

受近期大陸官方赴日提醒與航班大規模取消影響，日本多個機場出現不少準備返國的陸客，有人擔心後續安全與交通不確定性，甚至是提前結束行程。大陸第三方平台數據顯示，已有多條中日航線全線停飛，27日取消率將升至近一個月以來的最高點。部分留學生與旅客表示，近期買票困難、班次縮減，赴日旅遊需求驟降。

▲大陸短影音平台瘋傳大批陸客在日本機場搭機返國。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，近日，多名中國網友發佈視頻（影片，下同）稱，在日本多個機場，擠滿了返回國內的中國人，有的原計劃就是近期回國，但也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。

一名昨（24）日剛從東京返回福建的旅客表示，她搭乘的航班座無虛席，「原本就計畫於23日回國，但身邊有朋友因近期情勢變化而臨時縮短旅程，選擇提前返國，家裡人也在催，擔心安全，不少同行者都帶著大包小包匆匆返程。」

陸客在日本機場排隊候機的畫面近期也在短影音平台上瘋傳，被形容成場面擁擠近似春運。有網友說，在看到有關部門發布避免前往日本的提醒後，決定提前返回，而前往日本的中國旅客則明顯減少。

一名在日本留學的中國學生提到，注意到近日多條中日航線取消，部分票價開始上漲，擔心後續回國機票可能更難購買。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

