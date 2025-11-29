情定台南幸福永恆！　黃偉哲證婚50對新人曾文園區紗布戀超浪漫

▲黃偉哲證婚50對新人曾文園區，幸福氣球升空超浪漫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市聯合婚禮29日下午首度移師曾文市政願景園區盛大舉行，今年主題「情定台南 幸福永恆」，50對甜蜜新人交換信物許下終身誓言，市長黃偉哲親任證婚人，逐一與每對新人及親友合影，獻上誠摯祝福，現場浪漫氣氛瀰漫，親友淚光閃閃超溫馨。

民政局長姜淋煌化身「幸福大使」，於花漾拱門前開啟幸福啟航箱，彩色氣球冉冉升空象徵愛情啟航，吉祥物魚頭君（虱目魚化身代表家常滋味）、菜奇鴨（菜市場意象寓意柴米油鹽日常）共同引領新人踏紅毯，象徵攜手面對婚後點滴，場面唯美動人。

50對新人中，18號田先生與林小姐的「紗布戀情」最吸睛，兩人於紡織廠跨部門業務相識，從日常交會像紗織布般悄然萌生愛意，原以為只是工作往來，沒想到成為人生最甜蜜「專案」，分享過程引全場起立鼓掌。黃偉哲市長表示，曾文園區前身首府大學轉型第三行政中心，象徵「新起點新希望」，選擇此處證婚盼新人展開幸福新篇章。議員陳秋宏、立委林俊憲、陳亭妃服務處代表及各界人士到場祝福，場面星光熠熠。

民政局精心準備結婚賀禮超豐厚，包含幸福滿載行李箱、「啡」常幸福美式咖啡機、好孕紀念金鏟、品牌沐浴組、雙人涼被等，幸福100%抽獎更拉滿驚喜！黃偉哲現場抽出變頻冰箱、變頻冷氣機、50吋4K電視，還特別加碼4份萬元禮券與洗衣機，新人們尖叫連連滿載而歸。姜淋煌局長指出，聯合婚禮提供便捷儀式感成婚選擇，報名設籍台南40對、外縣市10對，9/5-9/26網路報名爆滿，11/8新人說明會吳明熙副局長詳盡解說，生育獎勵金、育兒補助一應俱全。

曾文市政願景園區綠意環繞戶外場地，浪漫佈置讓新人留下珍貴回憶，活動下午2時至7時，新人自理服飾妝髮捧花，依報名順序進場與市長大合照，照片寄發紀念。黃偉哲強調，台南重視家庭價值，聯合婚禮不僅是儀式，更是幸福起點，未來持續改善服務，讓每對新人感受市府溫暖。民政局表示，報名網址https://www.beclass.com/rid=30500c868a9f0eb8360b，歡迎明年繼續參與全台最浪漫戶外婚禮。

今日婚禮圓滿落幕，新人們展開甜蜜新生活，黃偉哲逐一握手祝福：「台南見證你們幸福永恆！」