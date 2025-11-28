　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

▲▼冬天,催產素,多巴胺,幸福,心理,擁抱,眼神,散步。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲專家指出，擁抱、牽手與寵物互動、甚至短短20秒的眼神交流，都能大幅提升催產素，讓情緒更穩定、壓力更快下降，是冬季最值得培養的暖心習慣。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想變得更快樂，許多人第一時間會想到「多分泌一點快樂荷爾蒙吧！」像是穿上亮色服裝讓情緒變好的「多巴胺穿搭」、把家裡佈置得更繽紛的「多巴胺家居」，或是靠「多巴胺菜單」逼自己進入工作模式。但國外網站《Bustle》發現最近在TikTok上，創作者們更熱烈討論的其實不是多巴胺，而是另一種真正能讓人內心安定的激素——催產素（Oxytocin）。心理學家指出，尤其冬季容易感到孤單或低落，更需要主動補充這份與「連結」有關的暖心荷爾蒙。

催產素為何比多巴胺更能「撫平情緒」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

多巴胺確實能讓人感到興奮、愉悅，但專家指出，真正讓人「感覺很好」的不是瞬間的快感，而是催產素帶來的安穩連結。TikTok上越來越多人分享「提升催產素」的重要性，並強調它絕不只是「愛的荷爾蒙」。

紐約臨床心理學家 Easton Gaines 博士表示，催產素可以被視為「連結的化學訊號」。當你擁抱別人、與人對視、或摸著家裡的狗貓時，催產素就會上升。她說，這個荷爾蒙讓人感到信任、歸屬，被世界承接住，也讓人更容易敞開心。

▲▼冬天,催產素,多巴胺,幸福,心理,擁抱,眼神,散步。（圖／取自免費圖庫pexels）

多巴胺是「火花」；催產素是「錨」

Gaines 表示，多巴胺提供的是新鮮刺激，但催產素則能讓人穩定下來。「多巴胺讓我們亢奮，而催產素讓我們扎根。兩者都重要，但唯有催產素能真正讓我們與自己、與他人、與生活建立起連結。」

因此，如果你最近常覺得焦躁不安、疲倦、麻木、或無法投入社交，很可能是身體正在提醒你：催產素不足。

催產素不足會出現哪些跡象？

▲▼冬天,催產素,多巴胺,幸福,心理,擁抱,眼神,散步。（圖／取自免費圖庫pexels）

催產素會根據你的安全感、人際狀態、生活壓力而變動。Gaines 指出，如果你處在衝突、多工、壓力過大或缺乏互動的環境裡，催產素就會下降。

你可能會出現以下情形：情緒易怒、缺乏安全感、持續疲憊、覺得孤單、無法脆弱或不想與人接觸——這些都是「身體正在渴望連結」的訊號。

臨床心理學家 Budreau-Roman 博士則補充，提升催產素能調節壓力反應、穩定心跳、放鬆神經系統、降低皮質醇，因此建議每天都主動「補充」催產素。她強調，不需要大幅改變生活，只要幾個微小的連結時刻，就能讓心情明顯改善。

提升催產素的方法：從觸碰到眼神交流

▲▼冬天,催產素,多巴胺,幸福,心理,擁抱,眼神,散步。（圖／取自免費圖庫pexels）

想提升催產素，其實比你想得簡單。Gaines 說，可以從最基本的「身體接觸」開始：抱抱另一半、牽手、擁抱朋友、與毛小孩依靠在一起，都能讓神經系統迅速感到安全。

視線交流也是強大工具。Budreau-Roman 表示，一個溫柔的眼神是人類最古老的連結方式之一，能快速啟動催產素並安撫壓力反應。很多人甚至需要刻意把「眼神交流」排進日常，一天一兩次、每次20～30秒即可，對心理狀態就能有明顯影響。

自己一個人也能提升催產素

即使沒有伴侶或同住者，你仍然能自己提升催產素。看搞笑影片、去散步、用溫水洗澡、哼歌、做瑜伽、拉筋、摸貓摸狗、或給自己一個大大的擁抱，都是有效方式。

聽喜歡的音樂跳一段舞、做小小的善事、主動給予幫助，也會讓催產素上升。Gaines 說，付出與接收關愛，會啟動同樣的連結迴路，因此捐款、當志工、替同事帶早餐、幫鄰居提東西，都能提升催產素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

帶孩用餐！「鼎泰豐1服務」貼心到太離譜　網推爆：服務生像通靈

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」！16秒影片曝

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

台積電工程師年薪500萬↑！美國人驚「太低」：大學畢業生薪酬

颱風有助抑制海洋熱浪　中央大學研究：讓水中生物有喘息機會

TPASS 2.0+國道客運回饋30%　統聯連3天協助綁定送百元券

女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

帶孩用餐！「鼎泰豐1服務」貼心到太離譜　網推爆：服務生像通靈

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」！16秒影片曝

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

台積電工程師年薪500萬↑！美國人驚「太低」：大學畢業生薪酬

颱風有助抑制海洋熱浪　中央大學研究：讓水中生物有喘息機會

TPASS 2.0+國道客運回饋30%　統聯連3天協助綁定送百元券

女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

港網友熱心整理大火逃生必備「隨身8物」　帶寵物逃離需謹記6要點

快訊／2027年核三有望重啟　卓榮泰：安全無虞的情況下做規劃

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

【我真的是台灣人】被誤認為外籍移工...移民署來他緊張跟著一起跑XD

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

泡麵湯「別沖馬桶」　環保局曝3大嚴重後果

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多熱門

相關新聞

天冷開暖爐必注意的5個細節！

天冷開暖爐必注意的5個細節！

冬天寒流一來，許多人第一時間就會把電暖爐搬出來，不過暖爐雖然好用，卻也潛藏不少安全風險，若是使用方式不正確，不僅容易造成燙傷、火災，甚至可能引發一氧化碳中毒，以下整理冬季使用暖爐時，一定要注意的關鍵細節，避免意外悄悄上門。

超慢跑教官徐棟英現身台中女監

超慢跑教官徐棟英現身台中女監

冬天去東京　歐陽靖：絕對別穿發熱衣

冬天去東京　歐陽靖：絕對別穿發熱衣

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

搶票會讓「多巴胺」爆發　醫：是大腦極限運動

搶票會讓「多巴胺」爆發　醫：是大腦極限運動

關鍵字：

冬天催產素多巴胺幸福心理擁抱眼神散步

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面