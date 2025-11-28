台南總舖師四季辦桌冬藏場29開賣　黃偉哲邀饕客搶百年古蹟饗宴

▲台南總舖師四季辦桌冬藏場11/29開賣，黃偉哲市長親頒米其林得獎店家獎狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

《台南總舖師四季辦桌》系列活動春夏秋三場熱賣秒殺，冬季壓軸場以「冬藏」主題即將登場，29日正式開賣！活動選在台南最美百年國定古蹟山上花園水道博物館巴爾頓大道舉行，12月13日盛大開席，市長黃偉哲親自出席28日開賣記者會，誠摯邀請全國饕客把握機會，品味台南風土美食與古蹟美景的絕配饗宴。

黃偉哲市長表示，四季辦桌已成台南城市品牌，秋季場更創2分39秒百桌秒殺紀錄，口碑爆棚。此次冬藏場結合冬令進補概念，推出溫補暖身料理，搭配北門台灣鯛魚、午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔、牛蒡等在地優質食材，佐以麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆、鹽水番茄等風味，總舖師無菜單形式呈現最貼地氣的冬季饗宴，讓賓客深度品味府城風土之美。

除了百桌美食，現場還規劃物產展與農特產品市集，涵蓋山上、新化、新市優質農產與水果，民眾一站吃遍買遍台南好物。黃市長特別頒獎2025年台南米其林指南得獎61間店家（必比登30間、入選31間），感謝在地美食職人貢獻，成就台南「美食之都」美譽，更獲英媒《Time Out》選為2025亞洲十大街頭美食城市之一。

市議員沈震東、陳怡珍出席記者會，立委林俊憲、陳亭妃服務處代表也共襄盛舉。黃偉哲強調，四季辦桌不只美食，更是台南四百年飲食文化與庶民記憶的傳承，從傳統小吃到創新精緻料理，展現城市熱情與生命力，歡迎國內外遊客來台南不只吃飽，更吃出文化溫度。

冬季場為年度最終場，席次有限，11月29日中午12時開賣，速上官網搶票，一起在百年古蹟辦桌，體驗台南最Chill的歲末饗宴！