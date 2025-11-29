女高中生盜黃偉哲照喊放颱風假　獲判不罰原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名女高中生今年9月21日在樺加沙颱風過境時，使用台南市長黃偉哲的照片當大頭照，發布不實颱風假訊息，雖然經過網友提醒後立刻刪文道歉，但仍因此挨告。不過，新市簡易庭法官認為，僅憑該則訊息尚難認定大眾會受到不實資訊誤導，甚至達到影響公共安寧的程度，與社會秩序維護法所稱的「散布謠言」不符，所以裁定不罰。

▲台南市長黃偉哲。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

回顧案件經過，該名女高中生在今年9月21日於Threads上發文「台南明天放」，並使用台南市長黃偉哲的照片當作大頭照。由於當時正好是樺加沙颱風過境時期，文章一公開立刻引發網友們議論，還有不少人提醒此舉可能觸法，最好刪除文章。

▲女高中生使用黃偉哲的照片PO文聲稱放颱風假。（資料照／記者林東良翻攝）

女高中生發現事情鬧大了，立刻刪除文章並道歉，她表示，文章內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文，「請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章，非常抱歉。」然而，她還是因為此事吃上官司。

新市簡易庭日前開庭審理此案，法官認為，女高中生的文章公開之後，有不少網友留言提醒這件事情不能開玩笑，可見民眾仍可透過公告或新聞等管道查證，社會秩序並未因為這則假消息而陷入混亂，不符合社會秩序維護法的「散布謠言」構成要件。

法官表示，女高中生的行為雖然不妥，但考量到她尚未成年，思慮不周才會出於開玩笑心態發文，加上她的行為與社維法相關規定構成要件不符，最終裁定不罰。