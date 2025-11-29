　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女高中生盜黃偉哲照喊放颱風假　獲判不罰原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名女高中生今年9月21日在樺加沙颱風過境時，使用台南市長黃偉哲的照片當大頭照，發布不實颱風假訊息，雖然經過網友提醒後立刻刪文道歉，但仍因此挨告。不過，新市簡易庭法官認為，僅憑該則訊息尚難認定大眾會受到不實資訊誤導，甚至達到影響公共安寧的程度，與社會秩序維護法所稱的「散布謠言」不符，所以裁定不罰。

▲台南市長黃偉哲在其臉書針對「線民」指控PO文，並強調市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

▲台南市長黃偉哲。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

回顧案件經過，該名女高中生在今年9月21日於Threads上發文「台南明天放」，並使用台南市長黃偉哲的照片當作大頭照。由於當時正好是樺加沙颱風過境時期，文章一公開立刻引發網友們議論，還有不少人提醒此舉可能觸法，最好刪除文章。

▲台南市長黃偉哲的個人圖像遭網友盜用，並發布不實的颱風相關假訊息，涉案女高中生已到案說明，將待市府確認後函送法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲女高中生使用黃偉哲的照片PO文聲稱放颱風假。（資料照／記者林東良翻攝）

女高中生發現事情鬧大了，立刻刪除文章並道歉，她表示，文章內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文，「請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發了這篇文章，非常抱歉。」然而，她還是因為此事吃上官司。

新市簡易庭日前開庭審理此案，法官認為，女高中生的文章公開之後，有不少網友留言提醒這件事情不能開玩笑，可見民眾仍可透過公告或新聞等管道查證，社會秩序並未因為這則假消息而陷入混亂，不符合社會秩序維護法的「散布謠言」構成要件。

法官表示，女高中生的行為雖然不妥，但考量到她尚未成年，思慮不周才會出於開玩笑心態發文，加上她的行為與社維法相關規定構成要件不符，最終裁定不罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受
陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤
學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況
宏福苑惡火「最靈車公廟」新年下簽預警　《新聞女王》劇情發毛
黃仁勳快閃台灣不忘光顧「內湖超人氣麵店」　1舉動超霸氣
快訊／川普宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件　全數作廢
宏福苑「菲傭肉身護3月大幼主」　加護病房搶命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女高中生盜黃偉哲照喊放颱風假　獲判不罰原因曝光

前議長李全教被控詐騙買房放貸　酒商慘揹4500萬債務

學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況

16歲少年被甩「被譏性無能」報復　散播少女不雅片慘賠

快訊／苗栗國3南下事故　砂石車、2大貨車追撞

桃園某高中驚傳學生墜樓！網傳「被同學推」　警調監視器結果曝

國道行駛到一半「前車掉出一個人」！驚險翻滾畫面曝光

台南女「網購國考證書」錄取護理師！院方緊急回應

養女兒逾10年「長得不像我」！台南男一驗DNA綠到出汁

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

女高中生盜黃偉哲照喊放颱風假　獲判不罰原因曝光

前議長李全教被控詐騙買房放貸　酒商慘揹4500萬債務

學測剩50天！北市某女中學生墜樓亡　爸媽哭癱曝生前狀況

16歲少年被甩「被譏性無能」報復　散播少女不雅片慘賠

快訊／苗栗國3南下事故　砂石車、2大貨車追撞

桃園某高中驚傳學生墜樓！網傳「被同學推」　警調監視器結果曝

國道行駛到一半「前車掉出一個人」！驚險翻滾畫面曝光

台南女「網購國考證書」錄取護理師！院方緊急回應

養女兒逾10年「長得不像我」！台南男一驗DNA綠到出汁

噪音車拒檢瘋狂蛇行！水電工無照連闖紅燈　挨9罰單還被判12萬

宏福苑惡火被疑「沒用直升機」救火　消防處長：會加劇火勢

快訊／出國注意！空中巴士「大規模召回A320客機」　台灣恐受影響

歐米茄冬奧帕運錶秀冰霜質感　賽會標誌色彩點綴指針

「中秋送暖　溫馨訪視」更保台北分會中秋節送暖更生人

Nano Banana Pro新手懶人包！複製貼上就能生成超專業美圖

11月29日星座運勢／處女座天助自助人助！　魔羯事業升遷

萬大線利多坐鎮　專家曝中和連城買房「最後甜蜜期」

大谷出不出賽都不影響！近藤健介渴望再次征戰WBC

陳揮文無預警告別！　19年《飛碟晚餐》驚傳收攤

邱澤、許瑋甯婚禮誓詞全文！「我愛妳至死不渝」哽咽：有妳才是家

Tpark 72,600坪宜居複合城

社會熱門新聞

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

男阿布達比遭抓5天　妻心碎重現驚魂

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

更多熱門

相關新聞

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

極限引擎聲即將震撼府城！「2025 TDGP美國賽車節 IN TAINAN」將於11月29、30日在大台南會展中心後方廣場正式點火，國際頂尖飄移高手首度大規模來台競技，成為年底台南最亮眼的國際運動盛事，台南市長黃偉哲28日親臨選手見面暨歡迎會，向全球車手致意，也熱情邀請市民一起體驗速度帶來的衝擊。

台南T-CERT擴大至11隊！黃偉哲：打造全民防災新戰力

台南T-CERT擴大至11隊！黃偉哲：打造全民防災新戰力

台南總舖師四季辦桌冬藏場29開賣黃偉哲邀饕客搶百年古蹟饗宴

台南總舖師四季辦桌冬藏場29開賣黃偉哲邀饕客搶百年古蹟饗宴

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南藍軍批社福政策開110億支票憂黃偉哲存下330億恐兩年被花光

台南10月阻詐守住6529萬！黃偉哲表揚206名有功人員

台南10月阻詐守住6529萬！黃偉哲表揚206名有功人員

關鍵字：

黃偉哲颱風假社會秩序維護法

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面