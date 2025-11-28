　
地方 地方焦點

台南T-CERT擴大至11隊！　黃偉哲：打造全民防災新戰力

▲台南市消防局舉辦T-CERT授證典禮及績優表揚，11支隊伍齊聚展現城市防災韌性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦T-CERT授證典禮及績優表揚，11支隊伍齊聚展現城市防災韌性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在防災版圖上，再把韌性推向下一階段，台南市消防局28日舉辦「2025年台南市T-CERT授證典禮及績優隊伍聯合交流大會」，為今年新成立的4支隊伍正式授證，同時公開表揚通過年度考覈的績優隊伍，展現城市在「民間自主應變」上的擴張能量，也是中央T-CERT計畫在台南落地第2年的重要成果。

今年新加入T-CERT的4支隊伍，來自城市最關鍵的基礎設施：南科台南園區、新營區域調度中心、南化淨水場、烏山頭淨水場，加上去年成立的7隊，台南目前共11支 T-CERT隊伍正式上線。

官方統計，自2025年5月25日至8月25日的基礎課程訓練共完成209名隊員培訓，後續也持續推動隊伍復訓、整備、維運管理，讓每一位隊員都能在災害初期扮演「自救、互助、協助公部門」的重要角色。

▲台南市消防局舉辦T-CERT授證典禮及績優表揚，11支隊伍齊聚展現城市防災韌性。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，極端氣候與巨災威脅已是城市治理必須面對的現實。他坦言，「政府救災量能有限」，因此民間自主應變力量愈強，城市的防災網絡就愈堅固。他肯定T-CERT 計畫在臺南第二年已有「規模擴大、品質提升、民間參與變深」三大成果，並強調市府會持續推動計畫制度化，與企業、社區一起打造真正能保護自己、也能支援別人的防災城市。

消防局長李明峯在典禮上則指出，當前災害型態更加多元，包括水患、地震到極端氣候引發的複合災害，僅依賴政府救災量能絕對不夠。他強調 T-CERT 是城市「自助、互助、公助」的新骨幹，所有隊員皆受過初期滅火、基礎救護、安全搜救等核心技能訓練，未來消防局將透過演練與企業合作深化網絡，讓民間自主防災能力從「應急」變成「標準」。

▲台南市消防局舉辦T-CERT授證典禮及績優表揚，11支隊伍齊聚展現城市防災韌性。（記者林東良翻攝，下同）

他也透露，T-CERT 計畫將成為臺南長期韌性治理的重要基礎，城市一旦遭逢大規模災害，「每一個 T-CERT 隊員都能在第一時間成為最前線的力量」。

消防局強調，未來將讓T-CERT 更全面與地方、企業、社區接軌，透過訓練、演練與制度化管理打造「可持續」的防災能量，讓民間力量真正融入城市防災骨幹，形成一道更強的安全防線。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

