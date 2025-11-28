2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南　黃偉哲：感受極限飄移衝擊

▲2025美國賽車節在台南揭幕，全球頂尖飄移車手齊聚會展中心展現極限速度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

極限引擎聲即將震撼府城！「2025 TDGP美國賽車節 IN TAINAN」將於11月29、30日在大台南會展中心後方廣場正式點火，國際頂尖飄移高手首度大規模來台競技，成為年底台南最亮眼的國際運動盛事，台南市長黃偉哲28日親臨選手見面暨歡迎會，向全球車手致意，也熱情邀請市民一起體驗速度帶來的衝擊。

黃偉哲市長表示，台南是一座兼具文化底蘊與現代活力的城市，能迎來國際級賽事實屬難得。本次活動集結日本、韓國、泰國、立陶宛 等國家頂尖飄移車手，加上台灣超過30位的選手同場競技，陣容堪稱亞洲飄移圈年度最強。他感謝3位重量級裁判與來自世界各地的 8 名菁英車手到訪，讓台南車迷有機會零距離欣賞世界級對決。

黃偉哲強調，台南不只守護傳統，也勇於迎接新潮流，透過賽車節，讓世界看見台南在多元運動文化與國際交流上的野心與厚度，「這不只是比賽，更是城市的速度名片。」

台南市體育局長陳良乾指出，今年賽事全面升級，國際明星車手到齊，讓台南瞬間成為 2025 年亞洲飄移文化的核心城市。活動特別融入車聚文化、生態展示與現場互動體驗，讓觀眾不只看比賽，更能實際觸碰到賽車文化的靈魂。

今日選手見面會現場氣氛熱絡，市議員郭鴻儀、李啟維等人皆到場力挺，立委林俊憲服務處也派代表共襄盛舉。黃偉哲特別準備台南知名蜜餞、魷魚絲等伴手禮送給國際選手，國際車手也回贈繡有選手姓名的T恤，象徵賽車與城市文化的友好交流。

市府呼籲車迷及民眾，把握11月29、30日僅兩天的賽事，前往「2025美國賽車節 IN TAINAN」現場，親自感受引擎咆哮、飄移煙塵與熱力奔騰的極速魅力。