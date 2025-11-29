南消後甲消防分隊捐血日同步CPR教學　現場示範哈姆立克救命術

▲後甲消防分隊捐血日現場CPR實作教學，民眾親操哈姆立克急救法。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南市消防局第七大隊後甲分隊29日上午10時至12時，結合關聖里社區「公益捐血日」活動，同步推出防火防災與救護技能宣導，民眾一邊挽袖捐血做公益，一邊學習居家防火、CPR急救技巧，提升社區整體防災能力。
消防人員現場示範CPR心肺復甦術與哈姆立克急救法，還安排民眾實際操作演練，讓大家親身體驗正確救命手法，活動氣氛熱絡又實用。
宣導內容涵蓋居家防火、住宅用火災警報器裝設、防溺宣導、登山安全及瓦斯使用安全等多項主題，針對日常生活常見危險情境提出預防與應變方法。救護人員詳細說明第一時間判斷危險、採取應對措施，並介紹線上DACPR指導進行救護，希望民眾遇到緊急狀況能迅速正確施救，保障自己與他人生命安全。現場民眾紛紛表示：「學會CPR真的很有用，以前只看影片，今天親手操作才懂要領！」
消防局長李明峯強調，消防局是市民安全後盾，防災教育不可或缺，每位市民都應具備基本應變能力，此次活動強化社區互助精神，共同打造安全環境。市長黃偉哲提醒，防火防災觀念須落實日常，才能有效減少災害，期盼市民成為家庭防災小尖兵，攜手建構韌性城市。
第七大隊大隊長石家源指出，近年住宅火災多因電器老舊、瓦斯使用不當或缺乏警報器引起，呼籲民眾日常落實簡單防火措施即可大幅降低風險。
後甲分隊長期走進社區宣導，此次捐血日結合公益與教育，吸引數十位里民參與，展現消防團隊貼地氣服務精神。消防局表示，將持續辦理類似活動，讓防災知識深入民心。
