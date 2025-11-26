裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

▲十軍團586旅江姓裝甲兵失聯第6天尋獲，面對空拍機比讚，示意狀態尚好。（圖／記者李陳信得翻攝）



記者許權毅、李陳信得／台中報導

陸軍十軍團568裝甲旅江姓士兵21日攀登台中八唐縱走失聯6天，今日上午奇蹟被尋獲。初步了解，軍方派出24名特戰官兵，先是利用空拍機搜尋，結果發現江兵使用哨子發出聲響，再前往探尋，發現江兵還能站立，意識清楚，奇蹟存活。

江姓裝甲兵登山經驗不深，第一次前往攀登八唐路線，一般來回最少要10個小時以上，江男21日騎機車到松鶴端登山口，早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂花了約9小時後返程，晚上7時11分傳訊息給女友說剩1公里就下山，後來就完全失聯無法聯絡上他。

▲▼搜救小組今日聽見山谷有哨音傳出，使用空拍機找到人。（圖／記者李陳信得翻攝）



台中市消防局、軍方以及民間團體，總計出動上百人前往搜救，軍方更派遣24名精英特戰人員前往，就盼望有奇蹟。今早9點多，發現一處山谷間疑似傳出哨子聲響，趕緊使用空拍機前往探尋，結果就發現江兵人卡在一處山谷之間，目視人員狀況良好，真的出現奇蹟。

據了解，由於江兵所屬位置難以接觸，目前不排除申請黑鷹直升機進行吊掛。搜救小組目前尚未接觸的江兵，也尚未得知這幾天利用哪些技巧得以度過寒冬、飢餓等。

軍方說，目前第一優先是把江兵救援出來，並且立即把人送醫，待人狀況穩定後，再試問江兵是利用哪些方法在野外存活。