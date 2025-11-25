生命接力！男跑步突倒地無心跳　中和警CPR+AED搶黃金時刻救命

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區日前發生有男子在跑步時路倒，當場失去呼吸心跳（OHCA）。中和警分局交通分隊員警獲報後，火速攜帶AED趕赴現場，與熱心民眾聯手展開一場「生命接力」。在員警的專業急救、開道護送和路口交整下，順利送醫並成功在黃金救援10多分鐘時間內讓男子恢復心跳，將他從鬼門關前救回，目前男子仍在醫院治療恢復中。

▼警方與熱心民眾生命接力，成功將路倒的胡男救回一命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

23日下午4時許，中和警分局交通分隊獲報，民安街有一名57歲的胡姓男子因運動時身體不適倒地。員警凃竣猛、黃奕誠、連翰祥、楊惟荏立即攜帶AED，在第一時間趕往現場。發現胡男已無意識、無呼吸心跳，立刻分工合作，不間斷地執行CPR及AED急救程序。過程中，員警與路過熱心民眾共同接力按壓，從AED啟動、電擊分析到胸外按壓、氣道開放，與時間賽跑，為男子爭取生機。

在搶救同時，警方也同步進行了交通疏導。小隊長江文成、張嘉宏率員警黃琦皓、古國臻、陳建文在路口交整，清空道路以確保救護車能順利抵達。由於胡男身上無證件，員警透過其手機中的「醫療卡」功能，迅速查得姓名、年次等資訊，並即時通知家屬。在救護車抵達後，警車立即開道護送救護車前往雙和醫院，打造出一條暢通的「生命走廊」。

中和分局指出，在這短短10多分鐘的黃金救援時間，結合後續的開道護送，警方、民眾及救護人員通力合作，讓原本無生命跡象的胡男成功恢復心跳。這場警民合作，成功將病患從鬼門關前拉回，目前在醫院住院恢復中。