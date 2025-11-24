　
社會 社會焦點 保障人權

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

記者林東良／台南報導

台南市善化區24日上午發生一起車禍，一輛聯結車與機車在成功啤酒廠前發生碰撞，60歲左右的機車騎士一度疑似心跳呼吸停止，所幸救護人員及時施行緊急救護，騎士意識恢復後送醫救治。

▲台南善化區成功啤酒廠前發生聯結車與機車碰撞事故，騎士一度失去生命跡象，消防人員施行CPR急救復後送醫治療。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

台南市消防局指出，事故發生於24日上午10時46分，119接獲通報後立即出動2車4名消防人員前往現場。抵達後，發現係聯結車、機車發生車禍，機車並有起火，現場民眾見狀以滅火器撲滅；該名受傷倒地年約60歲左右的機車騎士，初步評估為OHCA（失去呼吸、心跳等生命跡象），救護人員立即施行心肺復甦術（CPR）等緊急救護措施，並持續監測生命徵象。經搶救後，患者意識恢復，對痛刺激產生反應，隨即由救護車送往永康奇美醫院進一步治療。

▲機車一度起火，幸被民眾持滅火器撲滅。（記者林東良翻攝）

善化分局交通分隊小隊長黃義麟指出，警方於24日上午10時40分許獲報善化區台1線北向與成功路口發生交通事故，經到場了解係年約60歲蔡男駕駛普重機車沿台一線由南往北行駛，因不明原因自撞違停於路旁自用半聯結車，致機車起火燃燒，蔡男下半身灼傷，送永康奇美醫院救治。聯結車違停部分，依法舉發，肇事原因尚待調查，善化分局呼籲行經交岔路口應注意車前狀態並減速慢行，以維交通安全。

▲機車一度起火，幸被民眾持滅火器撲滅。（記者林東良翻攝）

善化分局提醒民眾，駕駛機車或重型車輛務必保持安全距離與注意路況，尤其在道路交叉口、廠區周邊轉彎處更應減速慢行，以降低事故風險。

台南烏樹林垃圾山悶燒多日林燕祝怒批台南火燒山還要燒多久？

台南後壁烏樹林廢棄物暫置區25萬公噸廢棄物，日前發生大火，至今仍在悶燒，濃煙與臭味隨季風飄散至永康、安南等地，引發市民不滿，國民黨市議員林燕祝痛批，高雄有垃圾山，台南則變火燒山，民進黨中央對各地垃圾問題視而不見，讓台灣從寶島變成垃圾島。

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

台南家庭教育中心推婚姻課程陪伴市民修習「幸福學分」

回收車駕駛賠慘了！連撞6車現場曝...變電箱也遭殃

39小時大停水！台南18行政區受影響停水243k戶、壓降78k戶

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

