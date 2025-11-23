南消三大隊導入 AI × 短影音！　義消防災宣導全面升級

▲南消第三大隊攜手西港數位機會中心，替義消與婦宣人員開辦 AI × 短影音課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓消防宣導更貼近市民、內容更吸睛，台南市消防局第三救災救護大隊攜手西港數位機會中心，推動義消與婦宣同仁的數位能力再升級，推出跨年度的 AI × 短影音課程，從生成式AI、腳本撰寫、剪輯工具操作，到影像改善技巧，一次通通教到位，讓消防人員能把枯燥難懂的防火、防災資訊，轉化成更有溫度、更吸引人的影音內容。

此次課程分階段進行，由西港數位機會中心安排專業講師授課，帶領義消與婦宣成員實際操作，把居家防災、用火用電、瓦斯安全、防範一氧化碳中毒等主題，轉化為市民更容易理解、也更願意分享的內容。課堂中不只學理，也強調實作，一邊學AI工具，一邊直接產出宣導作品。

西港數位機會中心執行長歐陽丞表示，中心希望讓 AI 技術真正走進地方，不只是學會而已，更能立即應用到各單位的工作現場。他也歡迎其他公部門、協會與在地組織合作包班，依需求客製化課程，共同推動「學得會、用得到」的數位學習模式。

第三大隊大隊長鄭誌峰則感謝中心協助，也肯定義消、婦宣同仁的投入。他指出，防災宣導必須跟著科技進步，將 AI、影像創意與救災知識結合，才能讓市民更願意接收正確資訊，提高公共安全意識。

消防局長李明峯表示，AI 並不是年輕人的專利，而是全民的工具，只要願意多花幾分鐘，就能讓防災知識更有效率地傳遞出去。他期許接受訓練的義消與婦宣夥伴，成為在地的「防災宣導種子」，把安全觀念擴散到社區的每個角落。

市長黃偉哲也強調，消防單位必須運用新科技與新方法，讓宣導工作更具效果，為火災預防、災害搶救與緊急救護等任務奠定更堅實的基礎。他提醒民眾面對高度擬真的 AI 影像要提高警覺，避免誤信假資訊，讓城市安全不被錯誤訊息影響。